Euroligue (F) : Large victoire pour Prague face à Bourges

Le déplacement s’annonçait difficile, il l’a été pour les Tango. Sur le parquet de l’USK Prague, les Berruyères ont rapidement compris que la victoire n’allait pas être au bout des 40 minutes de jeu. Emmenées par Katerina Elhotova (21 points), Valeriane Vukosavljevic (17 points) et Alyssa Thomas (17 points, 11 rebonds), les joueuses du club tchèque ont rapidement pris le large pour mener de treize longueurs dès la fin du premier quart-temps. Les joueuses d’Olivier Lafargue ont bien réagi dans le deuxième quart-temps, revenant à six longueurs... avant de prendre un éclat et un 7-0 qui a rendu son avance à Prague avant le retour aux vestiaires. Avec Alexia Chartereau (14 points) et Iliana Rupert (12 points, 10 rebonds) bien esseulées, Bourges a subi le jeu dans la deuxième moitié du match. L’écart a rapidement atteint la barre des 20 points dans le troisième quart-temps avant un léger reflux en début de quatrième quart-temps. C’est alors que les Praguoises ont à nouveau accéléré pour ne laisser plus le moindre doute dans cette rencontre pour s’imposer de 18 longueurs (82-64), leur huitième succès en neuf rencontres tout comme Ekaterinbourg, qui partage la première place avec les Tchèques. Bourges, avec ce quatrième revers, reste dans le Top 3.



BASKET - EUROLIGUE (F) / GROUPE A

9eme journée - Mercredi 8 janvier 2020

Orenbourg - Ekaterinbourg : 50-71

USK Prague - Bourges : 82-64

18h00 : Riga - Castors Braine

19h30 : Venise - Çukurova



Classement du Groupe A

1- Ekaterinbourg 17 points

2- USK Prague 17

3- Bourges 14

4- Orenbourg 14

5- Castors Braine 11

6- Çukurova 10

7- Venise 10

8- Riga 9