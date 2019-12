Euroligue (F) : Deuxième défaite de suite pour l'ASVEL

La situation de l’ASVEL en Euroligue féminine devient de plus en plus fragile. Dans un duel de bas de tableau dans le Groupe B face aux Polonaises de Gdynia, les coéquipières de Marine Johannès (18 points, 5 passes) ont chuté sur leur parquet. Pourtant, ce sont bien les Rhodaniennes qui ont pris d’entrée le contrôle du match pour mener avec jusqu’à sept points d’avance dans ces dix premières minutes, conclues sur un avantage de trois longueurs. Mais c’est juste avant la mi-temps que les joueuses de Valéry Demory ont commencé à donner des signes inquiétants. Menées de cinq longueurs dès l’entame du deuxième quart-temps à la suite d’un 10-0 pour Gdynia, les Lyonnaises ont repris cet avantage mais, à l’issue d’un chassé-croisé, ce sont les Polonaises qui ont retrouvé les vestiaires avec cinq points d’avance.

L’ASVEL s’enfonce dans la deuxième moitié du classement

La révolte attendue par le public du Gymnase Mado Bonnet n’est jamais venue. Ce sont même les coéquipières d’une Maryla Papova des grands soirs (26 points) qui ont enfoncé le clou à peine revenues sur le parquet. Un avantage de dix points qui a été quasiment effacé par les Rhodaniennes mais ces dernières n’ont pas tenu le coup et ont à nouveau cédé pour se retrouver menées de neuf longueurs à dix minutes du terme. Un dernier quart-temps durant lequel les joueuses de l’ASVEL ont totalement craqué, laissant à Gdynia un avantage qui a plusieurs fois frôlé les 20 points pour s'établir à 16 points à l'issue de la rencontre (71-87). Battues lors de la journée précédente par Lattes-Montpellier, les protégées de Valéry Demory vont devoir se reprendre pour espérer continuer en Euroligue à l’issue de cette phase de groupes et éviter d’être reversées en Eurocoupe ou de quitter la scène européenne.



BASKET - EUROLIGUE (F) / GROUPE B

6eme journée

Mercredi 4 décembre 2019

Dynamo Koursk - Sopron : 78-47

Lattes-Montpellier - Fenerbahçe : 76-74



Jeudi 5 décembre 2019

ASVEL - Gdynia : 71-87

20h30 : Schio - Gérone



Classement du Groupe B

1- Lattes-Montpellier 10 points

2- Fenerbahçe 10

3- Dynamo Koursk 9

4- Gdynia 9

5- Schio 8

6- Sopron 8

7- ASVEL 8

8- Gérone 7