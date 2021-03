Euroligue (F) : C'est fini pour les Lyonnaises

⚫ Malgré la victoire, l'aventure européenne de nos Lionnes s'achève ce soir (score cumulé 156-141). Une sortie avec les honneurs et de l'expérience engrangée lors de ce deuxième quart de finale consécutif en @EuroLeagueWomen !#ASVElles #EuroLeagueWomen pic.twitter.com/Zzek6xXOyL

— LDLC ASVEL Féminin (@ASVEL_Feminin) March 19, 2021

Lyon-ASVEL a mené de 22 points...

Les marqueuses villeurbannaises : Fauthoux (9), Raincock-Ekunwe (10), Tanqueray (1), Ciak (14), Crvendakic (12), Plouffe (9), Johannes (16), Chevaugeon (4)

Il n'y a pas eu eu de miracle pour Lyon-ASVEL. Battues de 28 points à domicile par Sopron en quarts de finale aller de l'Euroligue mercredi, les Lyonnaises sont parvenues à s'imposer en Hongrie au match retour ce vendredi, mais seulement de 13 points : 62-75.. Si les premières minutes du match ont été serrées, Lyon-ASVEL a créé un premier écart au milieu du premier quart grâce à un 10-0 (10-19), mais les Hongroises sont revenues dans la foulée (17-19). Un retour de courte durée. Les Lyonnaises ont en effet réussi un deuxième quart-temps de feu, remporté 30-21, pour mener 49-35 à la pause.On pouvait alors croire l'exploit en marche, mais il fallait encore beaucoup cravacher pour atteindre les 28 points d'écart,Sopron a tenu en échec l'ASVEL dans le dernier quart (12-12) et ne s'est finalement incliné "que" de 13 points. Une défaite qui suffit à son bonheur. Malgré le grand match de Marine Johannes (16pts à 4/7 à 3pts, 5rbds, 4pds) et une Michelle Plouffe presque en double-double (9pts, 8rbds), l'aventure européenne de l'ASVEL s'arrête là. Les joueuses de Sopron affronteront Salamanque en demi-finale, pendant que Fenerbahce sera opposé à Ekaterinbourg. La France attend toujours une victoire en Euroligue depuis Valenciennes en 2004 et il faudra patienter une année de plus au minimum...

EUROLIGUE (F) / QUARTS DE FINALE RETOUR

Mercredi 17 mars 2021

Fenerbahce (TUR) - Galatasaray (TUR) : 61-71 >>> Fenerbahce qualifié

Ekaterinbourg (RUS) - Dynamo Kursk (RUS) : 94-59 >>> Ekaterinbourg qualifié

Salamanque (ESP) - Gérone (ESP) : 71-65 >>> Salamanque qualifié

Sopron (HON) - Lyon-ASVEL (FRA) : 62-75 >>> Sopron qualifiée

QUARTS DE FINALE ALLER

Mercredi 17 mars 2021

Lyon-ASVEL (FRA)

Dynamo Kursk (RUS) -: 67-80Galatasaray (TUR) -: 74-91: 66-94Gérone (ESP) -: 66-74