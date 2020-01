Euroligue (F) : Bourges s'impose facilement en Turquie

Une semaine après avoir validé sa qualification pour les quarts de finale de l'Euroligue, Bourges n'a pas perdu sa concentration. Le club de LFB est allé s'imposer sur le parquet de Cukurova, le dernier de la poule A (50-88). Malgré le long déplacement en Turquie, les filles d'Olivier Lafargue ont été appliquées. Elles ont mené au score pendant 39 des 40 minutes de la rencontre. Grâce à un jeu plus fluide et des joueuses tout simplement plus fortes, les Berruyères ont réalise un carton à la veille de la trêve internationale. Après un premier quart-temps assez équilibré à l'issue duquel les partenaires d'Alexia Chartereau n'avaient que six points d'avance, elles ont resserré la défense pour faire la différence. Les Turques n'ont plus réussi à marquer plus de quinze points dans un quart-temps. La différence était même faite avant la pause.La domination à l'intérieur a été totale avec 43 rebonds et 60 points marqués dans la peinture. Ce rapport de force face à une formation très maladroite a notamment profité à Iliana Rupert. La joueuse de 18 ans a terminé la rencontre avec 23 points, 6 rebonds et 2 passes décisives. L'écart n'a fait qu'augmenter durant toute la rencontre pour se stabiliser à presque 40 unités. Le score final est quasiment anecdotique tant il n'y a pas eu match. Mais cette victoire fait beaucoup de bien au classement puisque les Berruyères sont désormais seules à la troisième place après le revers de Nadezhda contre Prague. Le contenu permet aussi aux Françaises d'envoyer un message à la concurrence. Il faudra compter sur elles durant la phase finale.