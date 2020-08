Euroligue (F) : Bourges, Lyon-ASVEL et Basket Landes sont fixés

Arrêtée à la mi-mars alors que deux quarts de finale aller sur quatre avaient pu se disputer, la saison d’Euroligue 2019-20 a été définitivement annulée trois mois plus tard. Place donc à la saison 2020-21, dont le tirage au sort de la phase de groupes s’est déroulé ce lundi. Comme le veut la formule, deux groupes de huit clubs ont été désignés, et les quatre premiers se qualifieront pour les quarts de finale (le 5eme et le 6eme seront reversés en Eurocoupe). Lyon-ASVEL, champion de France 2019 et leader de LFB au moment de l’arrêt de la saison, retrouvera dans le groupe A les Russes d’Orenbourg, contre qui les Lyonnaises avaient perdu en quart de finale aller le 11 mars dernier avant l’arrêt de la saison. Prague et Fenerbahçe, qui disputaient également les quarts, seront là aussi, tout comme le Dynamo Kursk (5eme de son groupe d’Euroligue en 2020), Gdynia (8eme de son groupe d’Euroligue en 2020), Salamanque (quart de finaliste de l’Eurocoupe 2020) et le vainqueur du barrage Miskolc-Izmit. Il semble y avoir de la place pour Lyon-ASVEL pour finir dans le Top 4.

La date du début de saison connue le 1er septembre

Dans le groupe B, on retrouve les deux autres clubs français engagés dans la plus grande compétition européenne : Bourges, un grand habitué, et Basket Landes, qui va remplacer Lattes-Montpellier, forfait pour raisons financières et sanitaires. Les deux clubs français seront notamment opposés à Ekaterinbourg et Schio, quarts de finaliste de la dernière Euroligue. Sopron (7eme de son groupe d’Euroligue en 2020), Riga (8eme également), Galatasaray (éliminé en poules de l’Eurocoupe) et le gagnant du barrage entre Gérone et Sepsi seront également présents dans cette poule B, ce qui permet d'avoir de beaux espoirs pour les clubs français. Reste désormais à savoir quand débutera la compétition, dans ce contexte très spécial de pandémie de coronavirus. La FIBA annoncera sa décision le 1er septembre prochain.



Groupe A

Dynamo Kursk (RUS)

USK Prague (RTC)

Fenerbahce (TUR)

Nadezhda Orenbourg (RUS)

Salamanque (ESP)

Lyon-ASVEL (FRA)

Gdynia (POL)

Miskolc (HON) ou Izmit (TUR)



Groupe B

Ekaterinbourg (RUS)

Sopron (HON)

Bourges (FRA)

Schio (ITA)

Riga (LET)

Galatasaray (TUR)

Basket Landes (FRA)

Gérone (ESP) ou Sepsi (ROU)