Euroligue (F) : Basket Landes n'y arrive plus

Mestdagh et Gruda font mal aux Landaises

Les marqueuses landaises :

Ça commence à se compliquer pour Basket Landes ! Les championnes de France se sont inclinées pour la troisième fois de suite en Euroligue, concédant leur cinquième défaite en huit journées. Mais il faut dire que les Landaises, privées de Céline Dumerc, touchée au dos, affrontaient l'un des meilleurs clubs de cette poule B, Schio. Les Italiennes l'ont emporté 64-76, signant ainsi leur quatrième victoire d'affilée dans la compétition.Basket Landes a en effet remporté le premier quart 20-19, puis les deux équipes sont passées devant tour à tour dans le deuxième, et Schio est finalement rentré aux vestiaires en menant 35-38. Dans le troisième quart, les Italiennes ont toujours été devant, mais ne menaient que de sept points à l'entrée du dernier quart (51-58). Cependant, c'en était trop pour les championnes de France, qui ont complètement craqué dans les dix dernières minutes, où elle ont encaissé un 21-13, avec notamment un 8-0 subi au coeur de ce dernier quart.Aucune joueuse de Basket Landes n'est parvenue à atteindre la barre des 15 points, mais Marine Fauthoux en a tout de même marqué 14, pris 7 rebonds et délivré 4 passes décisives. En face, Kim Mestdagh a cartonné, avec 28 points au compteur, dont un énorme 6 sur 8 à trois points,Suite à cette défaite, Basket Landes est septième de son groupe, à deux victoires d'une qualification pour les quarts de finale et une victoire d'un reversement en Eurocoupe, alors qu'il reste six matchs à jouer. Prochain rendez-vous : contre Fenerbahçe, troisième de la dernière édition, mercredi prochain. Pas simple !Fauthoux (14), Cardenal (1), Abega (5), Roumy (3), Chery (5), Magarity (12), Turcinovic (10), Tolo (5), Paget (9)