Euroleague : Guerschon Yabusele suspendu après son vilain geste

C'est un geste qu'on voit habituellement sur un ring ou dans un octogone... Jeudi soir, la deuxième manche du quart-de-finale de l'Euroleague entre le Real Madrid et le Partizan Belgrade s'est terminée sur une bagarre générale après une grosse faute de Sergio Llull sur Kevin Punter.

S’en est suivie une énorme mêlée marquée par le geste aussi fou que dangereux de Guerschon Yabusele qui a pris par la gorge Dante Exum avant de le balancer au sol ! Un geste très dangereux, et l’Australien souffre d’une rupture d’un ligament au niveau de l'orteil !

La commission de discipline de l'Euroleague a rapidement annoncé les sanctions, comme le 3e match a lieu mardi à Belgrade, et clairement les instances ont été clémentes avec Yabusele puisqu'il s'en tire avec cinq matches de suspension. Ce qui signifie que sa saison en Euroleague est terminée puisqu'il reste, au maximum, cinq matches à jouer. Sont aussi punis, Kevin Punter (2 matches de suspension), et Gabriel Deck et Matthias Lessort (1 match de suspension).

Avant de connaître sa sanction, Yabusele s’était excusé sur son compte Instagram : « Je regrette profondément mon comportement lors de la rencontre d’hier soir. Le basket a toujours été pour moi le terrain d’expression de l’esprit sportif et du respect. Je présente mes sincères excuses au Partizan Belgrade, un club avec lequel nous avons toujours eu d’excellentes relations, à Dante Exum et sa famille, mais aussi à mes coéquipiers, mon club et tous les fans de ce sport. »