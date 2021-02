Les marqueurs nanterriens :

BASKET - EUROCOUPE (H) / TOP 16

Groupe E - 3eme journée

Mardi 2 février 2021

Monaco

Mercredi 3 févier 2021



Nanterre

Classement du Groupe E



1- Monaco : 3 victoires, 1 défaite

3- Nanterre : 2v-2D

C'est fini pour Bourg

Les marqueurs burgiens :

Groupe G - 4eme journée

Bourg-en-Bresse

Classement du Groupe G

Il y aura au moins un club français en quarts de finale de l'Eurocoupe ! Alors que Monaco a fait un grand pas vers la qualification en battant Badalone mardi, Nanterre, qui évolue également dans le groupe E, s'est assuré de rester en vie dans cette poule de quatre en battant Malaga 80-74, ce qui élimine par la même occasion des Espagnols, vainqueurs de la compétition en 2017. Si les hommes de Pascal Donnadieu ont réussi une très bonne entame de match (29-15 à la 11eme), ils ont ensuite perdu le fil dans le deuxième quart, encaissant un 29-10 qui a permis à Malaga, porté par un grand Yannick Nzosa (13pts, 5rbds lors de ce match, à seulement 17 ans) de rentrer aux vestiaires en menant 42-36. Mais en deuxième période, les joueurs du 92 ont pu compter sur un énorme Alpha Kaba. Le joueur drafté par Atlanta en 2017 (mais qui n'a jamais joué en NBA) était omniprésent des deux côtés du terrain.Dans son sillage, Nanterre a réussi à repasser devant à la fin du troisième quart (55-52, 27eme). Mais la fin de match a été très serrée, malgré l'ultra-domination de Nanterre au rebond (46 contre 26 au final). Malaga a repris cinq points d'avance à huit minutes de la fin, puis c'est Nanterre qui a pris les commandes à 1'30 du buzzer grâce à Chris Warren (75-74), et qui a finalement terminé le match sur un 8-0 ! Nanterre reste troisième du groupe, mais ne compte plus qu'une victoire de retard sur Badalone, que les Nanterriens recevront lors de la dernière journée, avec un panier average de -5 à remonter.Reed (4), Berhanemeskel (11) Février (3), Cordinier (8), Kaba (21), Stone (12), Rebic (2), Warren (19)- Joventut Badalone : 97-82- Malaga : 80-744- Malaga : 0V-4D>>> Les deux premiers se qualifient pour les quarts de finaleLa toute première campagne européenne de la JL Bourg s'arrêtera donc à l'issue du Top 16 de l'Eurocoupe. Les Burgiens n'ont plus aucun espoir de qualification, après leur défaite à domicile 64-77 contre Olimpija Ljubljana, leur quatrième défaite en quatre matchs. Ils ont été menés durant la grande majorité de la partie. Les Slovènes, qui menaient déjà de douze points après cinq minutes, ont un peu baissé d'intensité et Bourg a pu en profiter pour égaliser et même passer devant juste avant la mi-temps (41-39, 19eme). Le score a été serré pendant encore quelques minutes au retour des vestiaires, mais Ljubljana a accéléré ensuite pour reprendre neuf points d'avance.Aucun Burgien n'a dépassé les 11 points ce mercredi (11 pour Courby et Asceric). Les deux derniers matchs compteront pour du beurre.Benitez (5), Courby (11), Wright (5), Asceric (11), Pelos (10), Peacock (8), Buva (8), Andjusic (6)Buducnost Podgorica -: 89-99: 64-77Buducnost Podgorica 2V-1DBourg-en-Bresse 0V-4D