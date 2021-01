Anthony Brown envoie les Metropolitans 92 en prolongation après avec un shoot à 3pts au Buzzer !! 🔥🏀🔥🏀@Metropolitans92 80@AquilaBasketTN 80

📊Live stats : https://t.co/nW43y2Ave0#GoMets92 @EuroCup #Top16 pic.twitter.com/GrBgoYuWrG

— Boulogne-Levallois Metropolitans 92 (@Metropolitans92) January 26, 2021

Première défaite pour Monaco



🔝 Les meilleurs marqueurs de la #RocaTeam :

💪 Marcos Knight : 18 points, 6 rebonds et 18 d’évaluation

⚡️ @iRob_G : 16 points et 5 rebonds

💦 @Ndoye_11 : 13 points (à 4/7)

👊 JJ O’Brien : 11 points et 4 rebonds pic.twitter.com/8SMxSviq8f



— AS Monaco Basket (@ASMonaco_Basket) January 26, 2021



⚪️🔴 La #RocaTeam était toute proche de la victoire 🆚 @Joventut1930 ⏳ Défaite 79-72 mais rien n’est encore joué pour le Top 8 💪 pic.twitter.com/cNhTlZ7NmW

— AS Monaco Basket (@ASMonaco_Basket) January 26, 2021

BASKET - EUROCOUPE (H) / TOP 16

Groupe E - 3eme journée

Mardi 26 janvier 2021



Monaco : 79-72

Mercredi 27 janvier 2021

Nanterre

Classement du Groupe E

BASKET - EUROCOUPE (H) / TOP 16

Groupe F - 3eme journée

Classement du Groupe F

dans cette phase aller du Top 16 de l'Eurocoupe masculine, avec cette troisième victoire en trois matchs qui lui permet de conserver les commandes dans le groupe F. Toutefois, les Metropolitans sont passés tout près face aux Italiens de leur première défaite. Très mal partis dans cette rencontre (21-9 pour Trente dans le premier quart-temps) puis encore menés, de 4 points, avant d'entamer le dernier quart-temps, les dauphins de Monaco en Jeep Elite ont vu une désillusion se profiler avant qu'Sonné alors qu'il pensait tenir son exploit en région parisienne, le troisième de la poule ne s'en est jamais remis (12-6 pour Boulogne-Levallois dans la prolongation).La Roca Team peut avoir des regrets, dans la mesure où elle a laissé filer en seconde mi-temps un succès sur lequel elle semblait avoir posé une main avant la pause. Au moment pour les deux premiers de la poule de regagner les vestiaires, c'est en effet le leader de Jeep Elite, grâce notamment à une meilleure entame (16-12 à l'issue du premier quart-temps), qui menait au score (40-38) grâce notamment à ses trois Américains Knight (17 points), Gray (14) et O'Brien (11).Malheureusement pour les Monégasques, le break leur a fait le plus grand mal. Comme amorphes à leur retour sur le parquet, Abdoulaye N'Doye (13 points) et les siens ont subi constamment la loi des Espagnols et de Dimitrijevic (22 points) dans ce troisième quart-temps nettement dominé par Badalone (23-15). Difficile dans ces conditions pour Monaco de revenir au contact. A l'arrivée, malgré une belle réaction dans la dernière période, l'ASM basket échoue à 7 points. Badalone, désormais seul leader, continue son carton plein. Coup d'arrêt en revanche pour l'équipe de la Principauté.18h45 : Malaga -Joventut Badalone 2V-0DMalaga 0V-2DNanterre 0V-2D- Trente : 92-86Partizan Belgrade 1V-1DTrente 1V-2DLokomotiv Kuban Krasnodar 0V-2D