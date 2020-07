Eurocoupe : Les quatre clubs français sont fixés

En 2020-21, ce sont quatre équipes françaises qui disputeront l’Eurocoupe, la deuxième Coupe dans la hiérarchie européenne : Monaco (co-leader au moment de l’arrêt de la saison), Boulogne (4eme), Bourg-en-Bresse (5eme) et Nanterre (7eme). Le tirage au sort de la phase de poules s’est déroulé ce vendredi, et les quatre équipes tricolores ont été placées dans quatre poules différentes. Dans la poule A, Bourg-en-Bresse, pour ses grands débuts en Coupe d’Europe, affrontera Unics Kazan (4eme du championnat VTB), Badalone (12eme du championnat espagnol), le Partizan Belgrade (vice-champion de Serbie), Venise (7eme du championnat italien) et Bahcesehir Istanbul (14eme du championnat turc). Une poule très compliquée, sachant que Kazan, Belgrade et Venise étaient quarts de finaliste de l’Eurocoupe au moment de l’interruption de la saison. Dans la poule B, Boulogne sera opposé à Malaga (9eme du championnat d’Espagne), à Pogdorica (2eme de la Ligue adriatique), au Maccabi Rishon (3eme du championnat israélien), à Brescia (3eme du championnat italien) et à Ulm (demi-finaliste du championnat allemand). Le gros morceau se nomme Malaga, quart de finaliste de l’Eurocoupe 2020.

Des retrouvailles entre Monaco et Bologne

Dans la poule C, Monaco, qui devait également disputer les quarts de finale de l’Eurocoupe contre Bologne, retrouvera justement la Virtus, 1er du championnat italien au moment de l’arrêt de la saison, mais aussi Kuban Krasnodar (3eme de VTB), Andorre (6eme du championnat espagnol), Lietkabelis Panevezys (3eme du championnat lituanien) et Anvers (5eme du championnat belge). Enfin, Nanterre aura droit à un affrontement avec Patras (4eme du championnat grec), Gran Canaria (11eme du championnat espagnol), Trente (9eme du championnat italien), Ljubljana (4eme de Ligue adriatique) et Bursa (10eme du championnat turc). Les gros morceaux se nomment Patras et Bursa, qui devaient s’affronter en quarts de finale. La phase de poules commencera le 30 septembre et se terminera le 16 décembre. Les quatre premiers de chaque groupe se qualifieront pour le Top 16.