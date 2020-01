Eurocoupe (H/Top 16) : Large et bénéfique victoire pour Monaco

Une semaine après une défaite dans un match serré en Lettonie, Monaco n’a pas fait de détail sur son parquet. Face au Rytas Vilnius, les joueurs de la « Roca Team » ont proposé à leurs supporters un véritable récital tant offensif que défensif pour signer une très large victoire qui les relance dans la course aux quarts de finale. Le 13-2 infligé lors des trois minutes et demie qui ont lancé la rencontre a donné le ton, Monaco voulait sa revanche. Si l’écart s’est maintenu autour des dix points pendant l’essentiel du premier quart-temps, les coéquipiers de Dee Bost (16 points) ont mis un coup d’accélérateur avec un 10-0 dans les trois dernières minutes pour conclure ce premier quart-temps avec, déjà, 20 points d’avance. C’est alors que la défense monégasque s’est mise à briller.

Monaco a pu se relâcher en fin de match

En effet, dans les dix minutes du deuxième quart-temps, Pako Cruz (8 points) à deux points et Cameron Bairstow (3 points) sur un lancer franc ont marqué les trois seuls points du Rytas Vilnius ! Les Monégasques se sont montrés impitoyables et ont forcé les joueurs du club lituanien à manquer tous leurs tirs. Une performance qui a permis à la « Roca Team » de retrouver son vestiaire avec 38 points d’avance et en n’ayant concédé que quinze points en 20 minutes. L’écart aidant, les Monégasques n’ont pas plus poussé dans un troisième quart-temps où le jeu s’est équilibré avant de sortir un peu du match dans les dix dernières minutes, entamées avec une avance de 40 points. Les coéquipiers d’Eimantas Bendzius (13 points) en ont profité pour réduire l’écart et s’incliner de 25 longueurs (86-61). Un résultat qui relance totalement ce Groupe G du Top 16 de l’Eurocoupe avec les quatre équipes à deux victoires et deux défaites après quatre journées mais Monaco en tête à la différence de points.