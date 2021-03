Eurocoupe (H/Top 16 J5) : Tombeur de Nanterre, Monaco s'assure de voir les quarts de finale

🤩 La #RocaTeam est en quart de finale de l’EuroCup 👏

Grâce à un succès à domicile 98-94 🆚 @Nanterre92, la #RocaTeam valide son ticket pour le Top 8🔥 pic.twitter.com/bDRZj7Saxb

— AS Monaco Basket (@ASMonaco_Basket) March 2, 2021

Monaco a su contenir Nanterre

BASKET - EUROCOUPE (H) / TOP 16

Groupe E - 5eme journée - Mardi 2 mars 2021

Classement du Groupe E

Monaco a atteint son objectif. A l’occasion de la réception de Nanterre, la « Roca Team » avait l’occasion de s’assurer une place en quarts de finale de l’Eurocoupe. Pour cela, une victoire face aux Franciliens était nécessaire... mais l’équipe dirigée par Zvezdan Mitrovic ne s’est pas mis dans les meilleures conditions pour y parvenir. En effet, les Nanterriens ont démarré la rencontre tambour battant, menant de huit points après un peu plus de deux minutes de jeu. Mais les coéquipiers d’Isaia Cordinier (23 points) ont subi les tirs à trois points de Marcos Knight (19 points, 9 rebonds, 6 passes) puis de Dee Bost (22 points, 5 passes) pour voir l’ASM revenir avec des bottes de sept lieues, égalisant en l’espace de 80 secondes. Les deux équipes ont alors rivalisé au tableau d’affichage jusqu’à la mi-temps, atteinte avec un avantage de quatre points pour le club de la Principauté.Au retour sur le parquet, les Monégasques ont su faire fi de la volonté de Nanterre de pousser puis, progressivement, ils ont su creuser un écart significatif, comptant douze longueurs d’avance à dix minutes de la fin du match. La donne n’a pas changé l’entame du quatrième quart-temps mais, avec plus de dix points d’avance, Monaco a peut-être voulu gérer, ce qui a permis à Nanterre de continuer à espérer. Revenue à cinq puis à trois points, la « Green Team » a fait trembler le Rocher. Mais, grâce à un dernier lancer franc de Mathias Lessort (12 points, 6 rebonds), les Monégasques s’imposent de quatre longueurs (98-94) et valide ainsi son billet pour la suite de l’Eurocoupe. Nanterre, battu pour la troisième fois en cinq matchs, n’est quasiment plus dans la course.- Nanterre : 98-94Joventut Badalone - MalagaJoventut Badalone 3V-1DNanterre 2V-3DMalaga 0V-4D