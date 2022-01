Eurocoupe (H/J9) : Cinquième défaite en neuf matchs pour Boulogne-Levallois

Pour la première fois de la saison, Boulogne-Levallois chute pour la deuxième fois de suite. Après avoir vu leur série d’invincibilité en Betclic Elite prendre fin ce dimanche face à Roanne, les Metropolitans ont concédé leur cinquième défaite en neuf matchs d’Eurocoupe sur le parquet du Lietkabelis Panevezys. Une rencontre que les joueurs de Vincent Collet ont mal démarré, avec le club lituanien qui a pris dès le premier quart-temps un avantage de dix longueurs. Toutefois, les coéquipiers de Miralem Halilovic (19 points, 11 rebonds) ont alors redressé la barre pour passer devant de manière éphémère. Un chassé-croisé s’est alors mis en place avec les deux équipes qui se sont répondues coup pour coup mais les Franciliens ont retrouvé leur vestiaire avec trois points de retard. Remobilisés à la mi-temps, les « Mets » ont haussé le ton pour faire la course en tête durant l’ensemble du troisième quart-temps jusqu’aux tirs à trois points de Kaspars Berzins (19 points, 6 rebonds) et Vytenis Lipkevicius (9 points) qui ont alors permis à Panevezys Lietkabelis d’égaliser à l’entame des dix dernières minutes. Si Boulogne-Levallois n’a pas sombré, les joueurs de Vincent Collet n’ont jamais été en position de revenir à hauteur et s’inclinent au final de sept points (96-89). Un résultat qui voit le club francilien reculer au huitième rang du Groupe A, la dernière place qualificative pour la phase finale, à la conclusion de la phase aller.



BASKET - EUROCOUPE (H) / GROUPE A

9eme journée

Mardi 11 janvier 2022

Hambourg - TT Ankara : 94-74



Mercredi 12 janvier

Lietkabelis Panevezys - Boulogne-Levallois : 96-89

20h30 : Partizan Belgrade - Trente

21h00 : Joventut Badalone - Lokomotiv Kuban Krasnodar



Reporté à une date ultérieure

Andorre - Wroclaw