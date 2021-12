Eurocoupe (H/J7) : Ulm trop fort pour Bourg-en-Bresse

Bourg-en-Bresse n’a pas confirmé. Après avoir renoué avec la victoire face à Bursaspor, les joueurs de Laurent Legname ont chuté en déplacement à Ulm. Si les coéquipiers de Rasheed Sulaimon (24 points) et Calvin Harris Jr (24 points) ont fait de la résistance dans les premiers instants de la rencontre, les Allemands se sont progressivement détachés dès le premier quart-temps, grâce notamment à un 19-2 qui leur a offert un beau matelas. Si les Burgiens ont répondu à l’entame du deuxième quart-temps en revenant à seulement trois points avant de s’effondrer. Grâce notamment à Sindarius Thornwell (23 points, 5 rebonds), Ulm a repris le large avec un 14-0 et atteindre la mi-temps avec une marge de quatorze points. Le discours de Laurent Legname dans le vestiaire a fait effet quelques minutes avec la JL Bourg qui a alors su repasser sous la barre des dix points de retard. Toutefois, Ulm avait de la ressource et a flirté avec les 20 points d’avance en fin de troisième quart-temps. Les dix dernières minutes ont vu l’écart osciller autour des quinze points. Au final, Ulm s’impose de dix longueurs (96-86) et voit son bilan repasser en positif. Pour Bourg-en-Bresse, cette cinquième défaite en sept matchs met le club en position toujours plus compliquée au classement du Groupe B.



BASKET - EUROCOUPE (H) / GROUPE B

7eme journée

Mardi 14 décembre 2021

Ulm - Bourg-en-Bresse : 96-86



Mercredi 15 décembre 2021

19h00 : Buducnost Podgorica - Gran Canaria

20h00 : Reyer Venise - Olimpija Ljubljana

20h30 : Virtus Bologne - Promitheas Patras



Jeudi 6 janvier 2022

17h00 : Valence - Bursaspor