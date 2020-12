Eurocoupe (H/J7) : Monaco s'impose largement contre Lietkabelis Panevezys

Vers un groupe E très français ?



👏 Victoire tranquille 64-88 🆚 @BCLietkabelis

La #RocaTeam s'est régalée dans la peinture et tous les Monégasques ont marqué 🔥 Monaco est quasiment assuré de terminer 3ème de son groupe 🙌 pic.twitter.com/CejJLCvP4q



BASKET - EUROCOUPE (H) / GROUPE C

Vendredi 18 décembre 2020

Classement du Groupe C

Une victoire qui fait du bien pour la confiance., ce vendredi soir. Opposés à une équipe déjà éliminée, les joueurs de Zvezdan Mitrovic n'ont pas pris ce déplacement à la légère à la Cido Arena et ont rapidement pris les devants dans ce match en retard de la 7eme journée de la compétition. Avec six points d'avance après le premier quart-temps,En seconde période, les Monégasques ne se sont pas relâchés et ont même un temps eu 32 points d'avance au début du dernier quart-temps (42-74).Au final, Monaco termine avec une large victoire de 24 points et peut savourer ce très beaux succès européen.Derrière eux, on retrouve notamment quatre joueurs du Rocher, à savoir Damien Inglis, Nikola Rebic, Darral Willis et Marcos Knight, à 11 points chacun. Avec cette victoire, la Roca Team en profite pour conforter sa 3eme place dans le groupe C, avant un dernier match contre Andorre, prévu le 29 décembre prochain. Assuré de finir au mieux derrière le Virtus Bologne et le Lokomotiv Kuban Kranodar,Lietkabelis Panevezys -: 64-88Virtus Bologne 9 victoires-0 défaites (qualifié)Lokomotiv Kuban Krasnodar 8 victoires-2 défaites (qualifié)Monaco 5 victoires-4 défaites (qualifié)Andorre 3 victoires-5 défaites (qualifié)Lietkabelis Panevezys 2 victoires-8 défaitesAnvers 1 victoire-9 défaites