Eurocoupe (H/J6) : Battu par le Partizan Belgrade, Boulogne-Levallois concède sa première défaite à domicile

Le Palais des Sports Marcel-Cerdan n’est plus une citadelle imprenable ! Victorieux lors de ses sept premières sorties à domicile toutes compétitions confondues, Boulogne-Levallois a quitté son parquet la tête basse à l’issue du match d’Eurocoupe face au Partizan Belgrade. Les Serbes, qui n’ont concédé qu’une défaite lors des cinq premières journées, a pris l’avantage au score d’entrée mais sans jamais prendre plus de quatre points d’avance. Une situation qui a permis aux Metropolitans, grâce à un 9-0, de conclure le premier quart-temps avec cinq points d’avance. Les joueurs de Vincent Collet ont maintenu le cap à l’entame des dix minutes menant à la mi-temps. Mais, progressivement, le Partizan Belgrade a su se rapprocher pour virer en tête à quatre minutes de la pause. Mais Keith Hornsby (22 points, 5 rebonds) est sorti de sa boite pour offrir au club francilien une avance de trois longueurs au moment de retrouver les vestiaires.

Boulogne-Levallois n’a pas tenu la distance

Si Vince Hunter (16 points) a très vite permis aux « Mets » de porter leur avance à cinq longueurs, le Partizan Belgrade s’en est remis à Kevin Punter (28 points) pour rester à flots. Un temps repassés devant au score, les Serbes ont vu Boulogne-Levallois faire ensuite la course en tête mais Nemanja Dangubic (8 points) a remis les deux équipes à égalité à l’entame des dix dernières minutes. Un dernier quart-temps qui a été totalement à sens unique en faveur du Partizan Belgrade. Ne concédant que six points en quasiment neuf minutes avec une défense de fer, les joueurs de Zeljko Obradovic ont trouvé des failles dans la défense francilienne pour creuser un écart allant jusqu’à onze longueurs. Au final et après un dernier sursaut d’orgueil, Boulogne-Levallois s’incline de sept longueurs (82-89) et concède une troisième défaite en six journées pour une sixième place dans le Groupe A.



BASKET - EUROCOUPE (H) / GROUPE A

6eme journée - Mercredi 8 décembre 2021

Lokomotiv Kuban Krasnodar - Trente : 97-95

Lietkabelis Panevezys - Joventut Badalone : 87-77

Wroclaw - Hambourg : 87-71

Andorre - TT Ankara : 98-75

Boulogne-Levallois - Partizan Belgrade : 82-89



Classement du Groupe A

1- Lokomotiv Kuban Krasnodar 5 victoires-1 défaite

2- Partizan Belgrade 5V-1D

3- Joventut Badalone 4V-2D

4- Andorre 4V-2D

5- Lietkabelis Panevezys 3V-3D

6- Boulogne-Levallois 3V-3D

7- TT Ankara 3V-3D

8- Wroclaw 1V-5D

9- Hambourg 1V-5D

10- Trente 1V-5D