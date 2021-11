Eurocoupe (H/J5) : Vainqueur à Hambourg, Boulogne-Levallois s'offre un premier succès à l'extérieur

Cette fois, Boulogne-Levallois tient sa première victoire hors de ses bases en Eurocoupe ! Battus à Ankara puis sur le parquet du Lokomotiv Kuban Krasnodar, les joueurs de Vincent Collet se sont imposés à l’occasion de leur déplacement à Hambourg. Face à une équipe qui a débloqué son compteur de victoires lors de la journée précédente face à Lietkabelis Panevezys, les Franciliens ont pris l’initiative dès l’entame de la rencontre. Si les coéquipiers de Caleb Homesley (29 points ont pu passer devant l’espace de 40 secondes, Boulogne-Levallois a ensuite fait la course en tête pendant l’essentiel du premier quart-temps, comptant jusqu’à sept points d’avance. Les dix minutes menant à la mi-temps ont été comme un yo-yo pour les « Metropolitans ». En effet, entre deux séquences offensives réussies, ils ont laissé revenir Hambourg au contact, parfois même égaliser. Malgré tout, les Franciliens ont réussi à rallier la mi-temps avec un court avantage de quatre points.

Boulogne-Levallois a su tenir

Des enchaînements que les coéquipiers de Vince Hunter (26 points, 14 rebonds) n’ont pas su juguler tout au long du troisième quart-temps. Menant de sept points, les joueurs de Boulogne-Levallois ont vu leurs adversaires repasser devant mais sans jamais prendre plus d’un points d’avance. Avec un 13-2 en toute fin de période, les « Metropolitans » ont pensé avoir fait le plus dur en menant de dix points… mais ils ont immédiatement encaissé un 9-0, maintenant Hambourg à flots avant le dernier quart-temps. Dix dernières minutes qui ont tout d’abord été tendues, avec les Allemands qui sont revenus de dix à cinq points de retard. Toutefois, la fin de match a été mieux gérée par les joueurs de Vincent Collet qui s’imposent au final de dix longueurs (84-94). Un troisième succès en cinq journées qui permet à Boulogne-Levallois se de relancer et de retrouver au moins un temps la première moitié de tableau dans le Groupe A.



BASKET - EUROCOUPE (H) / GROUPE A

3eme journée

Mardi 16 novembre 2021

Ankara - Lokomotiv Kuban Krasnodar : 88-85

Hambourg - Boulogne-Levallois : 84-94

21h00 : Joventut Badalone - Andorre



Mercredi 17 novembre 2021

20h00 : Trente - Wroclaw

20h30 : Partizan Belgrade - Lietkabelis Panevezys