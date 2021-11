Eurocoupe (H/J5) : Bourg-en-Bresse encore battu

Bourg-en-Bresse était encore devant au début du quatrième quart-temps

Cette fois, ce n'est pas passé loin. Ce mercredi, dans le cadre de la cinquième journée de l'Eurocoupe de basket masculin, le club de Bourg-en-Bresse s'est finalement incliné, en Espagne, et plus précisément sur le parquet de Valence (98-95).où les deux formations ont alors tremblé jusqu'aux toutes dernières secondes. Cette fois, la JL a montré un visage particulièrement conquérant, qui aurait alors notamment pu et dû lui permettre d'obtenir un tout autre résultat, bien plus positif que celui-ci. Finalement, il n'en sera donc rien. En face, se tenait alors l'un des grands d'Europe.Ce n'est pourtant qu'à la toute fin du troisième et avant-dernier quart-temps que Bourg-en-Bresse est alors parvenu à prendre les choses en main. Au tout début du quatrième et dernier quart-temps, ce fut ainsi également le cas, mais sans suite. Une défaite particulièrement rageante, d'autant plus également que les deux meilleurs marqueurs de Bourg-en-Bresse terminent également meilleurs marqueurs de cette rencontre. En effet,. Au classement du groupe B, Bourg-en-Bresse, qui a perdu quatre rencontres pour seulement une petite victoire, est dernier.Rasheed Sulaimon (25 points), Alexandre Chassang (4 points), Hugo Benitez (5 points), Maxime Courby (2 points), Calvin Harris Jr. (24 points), Hayden Dalton (5 points), Jacorey Williams (16 points), Axel Julien (14 points).- Reyer Venise : 90-84Bursaspor -: 74-85- Olimpija Ljubljana : 91-60Ulm -: 65-71: 98-95