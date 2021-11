Eurocoupe (H/J4) : Sur son parquet, Boulogne-Levallois a pris la mesure de Trente

Désormais seul leader de Betclic Elite, Boulogne-Levallois a redoré son blason à l’échelle européenne. Restant sur un revers concédé la semaine passée sur le parquet du Lokomotiv Kuban Krasnodar, les joueurs de Vincent Collet ont profité de la réception de Trente, qui restait sur trois revers lors de ses trois premiers matchs, pour rester invaincus sur leur parquet du Palais des Sports Marcel-Cerdan. Si Johnathan Williams (16 points, 8 rebonds) et Wesley Saunders (11 points) ont permis au club italien de prendre le meilleur départ, les Metropolitans ont immédiatement réagi par Will Cummings (17 points, 8 passes) et Jordan McRae (14 points) pour reprendre les commandes et se détacher au score pour mener de six longueurs au terme des dix premières minutes. Toutefois, la tendance ne s’est pas confirmée dans le deuxième quart-temps. En effet, Trente a démarré par un 11-2 pour reprendre l’avantage puis un véritable chassé-croisé s’est mis en place avec pas moins de six changements de leader jusqu’au retour aux vestiaires. Une mi-temps que Diego Flaccadori (6 points) a permis à Trente d’atteindre avec une avance d’un point.

Boulogne-Levallois a su reprendre la main

Au retour sur le parquet, les joueurs de Boulogne-Levallois ont changé de tempo et ont imposé aux protégés d’Emanuele Molin un scenario proche de celui du premier quart-temps. En effet, si Trente a mené au score dans les premiers instants du troisième quart-temps, Vince Hunter (11 points, 13 rebonds) et Lahaou Konaté (5 points, 6 rebonds) ont permis aux Metropolitans de signer un 6-0 pour repasser devant. L’écart a alors longtemps oscillé entre un et quatre points pour les Franciliens. Toutefois, dans les deux dernières minutes du quart-temps, Miralem Halilovic (9 points, 8 rebonds) et ses coéquipiers ont creusé l’écart pour aborder la dernière période avec une marge de neuf points, le plus gros écart du match, qui n’avait été atteint par les « Mets » que dans le premier quart-temps. Dix dernières minutes que les joueurs de Vincent Collet ont contrôlé sans trop de heurts, même si Trente a mis toutes ses forces dans la bataille, revenant à cinq points dans les premiers instants. Terminant le match sur un 5-0, Boulogne-Levallois signe sa deuxième victoire en deux matchs à domicile avec treize points d’avance (93-80) et se retrouve avec un bilan de deux succès pour deux défaites.



BASKET - EUROCOUPE (H) / GROUPE A

4eme journée

Mardi 9 novembre 2021

Boulogne-Levallois - Trente : 93-80



Mercredi 10 novembre 2021

18h00 : Lietkabelis Panevezys - Hambourg

18h45 : Wroclaw - Lokomotiv Kuban Krasnodar

20h00 : Andorre - Partizan Belgrade

21h00 : Joventut Badalone - Ankara