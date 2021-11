Eurocoupe (H/J4) : Bourg-en-Bresse rechute lourdement

Aucun joueur de Bourg-en-Bresse à dix points ou plus

Les marqueurs de Bourg-en-Bresse :



LIVE

🔴🔴🔴🔴@GranCanariaCB 78🇮🇨 🆚 49 JL Bourg 🇫🇷



Fin du match à la Gran Canaria Arena, la JL s’incline. ⁰Focus maintenant sur dimanche 17h à l’Astroballe face à @LDLCASVEL ⚔️#WeRedy pic.twitter.com/HdW880ckH6



— JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) November 10, 2021

BASKET - EUROCOUPE (H) / GROUPE B

4eme journée

Bourg-en-Bresse

La rechute est plutôt brutale. Et c'est peu de le dire. Ce mercredi, à l'occasion de la 4eme journée de la phase de poules de l'Eurocoupe de basket masculin, le club de Bourg-en-Bresse s'est très lourdement incliné en Espagne, et plus précisément sur le parquet de Gran Canaria (78-49), du côté de la Herbalife Gran Canaria de Las Palmas.Une entame de match totalement ratée par le club de Bourg-en-Bresse, qui n'a marqué qu'un total de trois petites unités dans cette fameuse première période, contre déjà 21 pour son adversaire d'un soir (21-3). A partir de là, l'avance des locaux n'a alors eu de cesse d'augmenter. De 18 points, elle est passée à 19 au moment de rentrer aux vestiaires (36-17).Après la pause, les choses ne se sont guères arrangées pour le club de Bourg-en-Bresse, qui a compté jusqu'à 32 points de retard, lors du troisième et avant-dernier quart-temps (55-23). Enfin, dans le quatrième et dernier quart-temps, rien n'a vraiment changé. Pire, les Espagnols ont, cette fois, porté leur avance à +33 (78-45), avan de le stabiliser définitivement à +29 (78-49).Les meilleurs marqueurs du soir se sont arrêtés à 7 points chacun, et il s'agit des Américains C.J. Harris et Eric Mika. Bourg-en-Bresse, qui restait sur une victoire, rechute, avec cette troisième défaite. Le club n'est que neuvième du groupe B.Rasheed Sulaimon (4 points), Alexandre Chassang (4 points), Hugo Benitez (6 points), Maxime Courby (3 points), C.J. Harris (7 points), Eric Mika (7 points), Pierre Pelos (6 points), Hayden Dalton (5 points), Jacorey Williams (1 point), Maxime Roos (4 points), Axel Julien (2 points).- Buducnost Podgorica : 72-67- Bursaspor : 83-80 apOlimpija Ljubljana -: 96-101 apVirtus Bologne -: 96-97: 78-49