Eurocoupe (H/J3) : Enfin un victoire pour Bourg-en-Bresse

Bourg-en-Bresse est enfin lancé ! Restant sur trois défaites en Betclic Elite et sans la moindre victoire sur la scène européenne, les joueurs de Laurent Legname tiennent peut-être leur match référence dans ce début de saison. Actuel deuxième du championnat de Grèce, Promitheas Patras a pris une claque sur le parquet d’Ekinox. Si les Grecs, emmenés par Kendrick Ray (16 points, 10 rebonds) ont mieux entamé le match avec jusqu’à quatre longueurs d’avance, la fin du premier quart-temps a vu les Burgiens trouver des solutions pour mener de six points au bout de ces dix minutes. Une tendance qui s’est confirmée avec un début de deuxième quart-temps à sens unique. Grâce notamment à Eric Mika (22 points, 11 rebonds), la JL Bourg a infligé à son adversaire un 16-4 pour flirter avec la barre des 20 points d’avance mais sans la dépasser avant le retour aux vestiaires. Un timide retour de flamme côté Promitheas Patras a permis aux Grecs de limiter leur débours à quatorze unités à la mi-temps.

Bourg-en-Bresse jamais mis en difficulté

Cette barre des 20 points d’avance, les coéquipiers de Rasheed Sulaimon (13 points) l’ont fait exploser dès l’entame de la deuxième moitié de la rencontre. N’encaissant que six points pendant l’essentiel du troisième quart-temps, la JL Bourg a pu prendre 21 points d’avance. Jugulant un embryon de réaction venant des joueurs de Promitheas Patras, les Burgiens ont abordé les dix dernières minutes avec 18 points d’avance. Un dernier quart-temps qui a été une véritable formalité pour les joueurs de Laurent Legname. En effet, repassés au-dessus des 20 points d’avance, ces derniers ont atteint puis dépasser celle des 30 unités. Un écart qui sera celui au buzzer (92-62). Face à une équipe qui signe un troisième revers en autant de matchs dans cette première phase d’Eurocoupe, Bourg-en-Bresse signe ce tant attendu premier succès et met fin à sa série noire toutes compétitions confondues. De quoi faire le plein de confiance avant la réception dès le week-end prochain de Monaco dans le cadre de la 7eme journée de Betclic Elite.



BASKET - EUROCOUPE (H) / GROUPE B

3eme journée

Mardi 2 novembre 2021

Bourg-en-Bresse - Promitheas Patras : 92-62



Mercredi 3 novembre 2021

18h00 : Bursaspor - Olimpija Ljubljana

19h00 : Buducnost Podgorica - Virtus Bologne

19h30 : Ulm - Reyer Venise

20h30 : Valence - Gran Canaria