Eurocoupe (H/J18) : Une dernière défaite pour Bourg-en-Bresse

Bourg-en-Bresse a totalement perdu le fil

BASKET - EUROCOUPE (H) / GROUPE B

18eme et dernière journée

Le chemin de croix a pris fin pour Bourg-en-Bresse. Pour sa 18eme et dernière sortie en Eurocoupe, le club bressan a chuté son son parquet à l’occasion de la réception de la Virtus Bologne. S’ils ont été mené très tôt dans le match, les joueurs de Laurent Legname ont se remettre d’aplomb pour ensuite faire la course en tête dans le premier quart-temps, conclu avec trois longueurs d’avance. Les coéquipiers de Calvin Harris Jr (12 points) ont surfé sur une entame de deuxième quart-temps réussi, avec un écart porté à douze longueurs, pour s’installer durablement en tête au tableau d’affichage. Toutefois, un tir à trois points de Daniel Hackett (17 points, 5 rebonds) à la dernière seconde a permis à la Virtus Bologne de revenir à dix longueurs de la JL Bourg au moment de retrouver l’intimité du vestiaire. C’est alors que Sergio Scariolo a su tirer les bonnes ficelles pour relancer son équipe en vue de la deuxième moitié de la rencontre.Car celui qui est également sélectionneur de l’Espagne a vu son équipe être transfigurée. Grâce à une défense quasiment impénétrable, les Burgiens restant bloqués à seulement huit points dans les dix minutes suivant le repos, la Virtus Bologne a pu se relancer totalement. La rencontre a même tourné à l’humiliation pour Bourg-en-Bresse, qui a encaissé un 16-0 en quatre minutes et vu le club italien retourner le match en sa faveur. L’écart entre les deux formations n’a cessé de croître durant le dernier quart-temps avec les Bolognais qui s’imposent au final de 22 points (68-90). Un résultat qui leur assure de finir dans les quatre premiers du Groupe B et, donc d’avoir l’avantage du terrain lors des huitièmes de finale. Bourg-en-Bresse, de son côté, termine son parcours avec une douzième défaite et une neuvième place, avec un seul succès qui le sépare d’Ulm, dernier qualifié pour la suite de la compétition.Bursaspor -: 86-89Bourg-en-Bresse -: 68-90- Ulm : 103-71Promitheas Patras - Olimpija LjubljanaGran Canaria - Reyer Venise