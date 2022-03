Eurocoupe (H/J14) : Cinq à la suite pour Boulogne-Levallois

Boulogne-Levallois capitalise. Trois jours après avoir repris seuls les commandes de la Betclic Elite en dominant l’ASVEL, les Metropolitans ont fait chuter Hambourg au Palais des Sports Marcel-Cerdan dans le cadre de la 14eme journée de l’Eurocoupe. Si le club allemand a fait la course en tête en tout début de match, les joueurs de Vincent Collet ont vite mis le holà et signé un 9-0 pour se détacher au tableau d’affichage. Si l’écart entre les deux formations a atteint dix points, il n’a dépassé cette barre qu’au tout dernier moment grâce à un tir à trois points d’Assemian Moulare (8 points). Les « Mets » ont toutefois connu un léger trou d’air à l’entame du deuxième quart-temps, encaissant un 8-0 pour voir les Hambourgeois repasser sous les dix points d’avance. Toutefois, les coéquipiers de Will Cummings (17 points, 5 rebonds) ont vite remis les pendules à l’heure pour atteindre la mi-temps avec une avance de 21 points.

Boulogne-Levallois n’a pas laissé respirer Hambourg

Si les Towers, emmenés par Lukas Meisner (17 points), ont essayé de réagir au retour sur le parquet, Boulogne-Levallois a su les moyens de calmer toute velléité de révolte. En l’espace d’un peu plus de 90 secondes, les Metropolitans ont infligé à Hambourg un 10-0 pour atteindre les 30 longueurs d’avance à un peu moins de quatre minutes du terme du troisième quart-temps. Vexés, les joueurs de Pedro Calles ont alors répondu avec sept points inscrits de suite, revenant à 23 unités à dix minutes du terme de la rencontre. Un dernier quart-temps qui a tout d’abord vu les protégés de Vincent Collet mettre un nouveau coup d’accélérateur avec un 9-0 pour revenir à 30 points d’écart. La fin de match a alors été en pente douce pour les Franciliens qui s’imposent de 23 longueurs (85-62), leur cinquième succès de suite en Eurocoupe. Les Metropolitans se maintiennent ainsi à la troisième place de leur groupe, avec le même bilan que les Partizan Belgrade.



BASKET - EUROCOUPE (H) / GROUPE A

14eme journée

Mardi 8 mars 2022

Lietkabelis Panevezys - Partizan Belgrade : 93-78



Mercredi 9 mars 2022

Boulogne-Levallois - Hambourg : 85-62

Wroclaw - Trente : 77-68

Andorre - Joventut Badalone : 72-71



Match suspendu

Lokomotiv Kuban Krasnodar - TT Ankara