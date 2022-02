Eurocoupe (H/J13) : Boulogne-Levallois enchaîne à Trente

Cummings a plus qu'assuré

Les marqueurs de Boulogne-Levallois :

BASKET - EUROCOUPE (H) / GROUPE A

13eme journée

Boulogne-Levallois

Boulogne-Levallois s'est arraché. Ce mardi soir, dans le cadre de la 13eme journée de l'Eurocoupe de basket masculin, le club français s'est imposé sur le parquet des Italiens de Trente (80-86). Une victoire plutôt étriquée.Le premier quart-temps a été entièrement à leur avantage, et l'écart est même monté jusqu'à +12 (18-6). Dans le deuxième quart-temps, les Italiens ont réussi, un temps, à reprendre les choses en main, mais sans parvenir à prendre le large (33-28, +5). Et à la pause, les locaux étaient déjà repassés derrière, mais restaient donc évidemment en embuscade (42-43, +1).Le troisième quart-temps fut à son tour équilibré, alors que les Italiens ont été plus longtemps devant, mais sans littéralement s'envoler (51-45, +6). Enfin, dans le quatrième et dernier quart-temps, Boulogne-Levallois n'a laissé que des miettes à son adversaire d'un soir, mais l'écart maximal n'a jamais été supérieur à +7 (84-77), pour s'arrêter définitivement à +6 (86-80)., qui termine meilleur marqueur de son équipe mais également meilleur marqueur de cette rencontre, avec des statistiques personnelles de 21 points, 3 rebonds et 7 passes décisives. Au classement du groupe A, Boulogne-Levallois est quatrième.Will Cummings (22 points), Keith Hornsby (7 points), Lahaou Konaté (3 points), David Michineau (2 points), Miralem Halilovic (7 points), Tony Crocker (12 points), Bandja Sy (7 points), Vince Hunter (15 points), Tomer Ginat (12 points).Trente -: 80-86TT Ankara - Joventut BadalonePartizan Belgrade - AndorreHambourg - Lietkabelis PanevezysLokomotiv Kuban Krasnodar - Wroclaw