Eurocoupe (H/J11) : Deuxième succès de rang pour Bourg-en-Bresse

LIVE

🔴🔴🔴🔴

JL Bourg 76 🆚 69 @KKCedOL



C'était encore un sacré match 🤯🤯

Mais nos Bressans n'ont jamais tremblé et ils sont allés la chercher, elle est belle cette victoire !! 😍#WeRedy #RoadToGreatness pic.twitter.com/CP5dOrgvE2



— JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) January 26, 2022

Bourg-en-Bresse n’a pas craqué

BASKET - EUROCOUPE (H) / GROUPE B

11eme journée

Bourg-en-Bresse attendait ça depuis le début de la saison d’Eurocoupe. Après leur succès sur le parquet du Reyer Venise la semaine passée, les Burgiens ont mis à profit la réception de l’Olimpija Ljubljana pour signer une deuxième victoire de suite sur la scène européenne. L’entame de match a tout d’abord vu les Slovènes prendre l’avantage avant d’encaisser un 8-0 qui a alors permis à la JL Bourg de prendre l’avantage au tableau d’affichage mais, au terme des dix premières minutes, c’est Maxime Roos (2 points) qui a permis d’égaliser. La défense de Bourg-en-Bresse a alors asphyxié l’attaque de Ljubljana, qui a dû se contenter de cinq points durant les dix minutes menant à la mi-temps. Grâce notamment à Maxime Courby (13 points), la JL Bourg a profité de l’occasion pour se détacher au tableau d’affichage et retrouver son vestiaire avec un avantage de douze longueurs.Toutefois, l’Olimpija Ljubljana a montré de la ressource au retour sur le parquet d’Ekinox. Grâce à un 16-3 au tout début du troisième quart-temps, les coéquipiers de Yogi Ferrell (24 points) ont fait fondre leur retard de quinze à seulement deux longueurs. Sans paniquer, les joueurs de Laurent Legname n’ont pas perdu leur sang froid et ont su garder la main pour atteindre le quatrième quart-temps avec sept points d’avance. Un frisson est une nouvelle fois passé dans le dos des supporters de la JL Bourg quand, à cinq minutes du terme de la rencontre, l’Olimpija Ljubljana a pu revenir à seulement deux points. La réaction a été immédiate avec un 12-3 qui a permis aux Burgiens de se donner un peu plus d’air. Un ultime tir de Maxime Courby offre une victoire de sept points à Bourg-en-Bresse (76-69), sa quatrième en Eurocoupe et la troisième de suite toutes compétitions confondues. Un succès qui permet au club bressan de remonter au septième rang dans son groupe.- Virtus Bologne : 84-68- Buducnost Podgorica : 103-76- Olimpija Ljubljana : 76-69- Promitheas Patras : 81-62Bursaspor - Reyer Venise