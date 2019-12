Eurocoupe (H/J10) : Monaco finit par une défaite

Une défaite sans conséquence pour Monaco. D'ores et déjà qualifiée pour le Top 16 de l'Eurocoupe (la deuxième compétition dans la hiérarchie continentale), l'ASM recevait la Virtus Bologne, leader de la poule A, ce mardi à Gaston-Médecin, sans grande pression. Les Italiens sont venus s'imposer 81-72 et s'assurent donc la première place finale. La Roca Team a pourtant mené pendant les 28 premières minutes de cette partie. Elle a même compté onze points d'avance au quart d'heure de jeu et encore cinq à la mi-temps (35-30), dans le sillage d'Eric Buckner, qui terminera avec 12 points et 9 rebonds. Mais Bologne est revenu petit à petit, et est passé devant définitivement à douze minutes de la fin (51-52), sur un tir à 3 points de Filippo Baldi Rossi. Monaco comptait trois points de retard à la fin du troisième quart, avant d'encaisser un 10-0 dans les trois dernières minutes. L'ancien joueur des Clippers Milos Teodosic a notamment fait beaucoup de mal à l'ASM, avec ses 25 points (5/9 à 3pts). Monaco termine donc troisième de son groupe, et sera placé dans le groupe G du Top 16, avec le premier du groupe C, le deuxième du groupe D et le quatrième du groupe B. Des adversaires que l'ont connaîtra mercredi soir, après les derniers matchs de poule.



Les marqueurs monégasques : Bost (6), Clemmons (11), Lacombe (10), Tillie (5), Yeguete (3), Buckner (12), Ouattara (9), Cole (8), Sané (8)