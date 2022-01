Les Metropolitans 92 de retour à l'équilibre

BASKET - EUROCOUPE (H) / GROUPE A

10eme journée

Boulogne-Levallois

Il a fallu attendre, mais Boulogne-Levallois tient enfin sa première victoire en 2022. Si les premières minutes ont été assez équilibrées, les joueurs de Vincent Collet ont fait la différence juste avant le retour au vestiaire. Grâce à un 29-17 dans le deuxième quart-temps, la formation française s'est envolée au tableau d'affichage avec une avance à la pause de 13 unités en leur faveur. Après dix nouvelles minutes où les Turcs ont à nouveau fait jeu égal (20-19), lors de la 10eme journée de l'Eurocoupe. Pour cela, les Metropolitans 92 ont notamment pu compter sur un très bon Will Cummings. Au Palais des sports Marcel-Cerdan, Derrière lui, ses compatriotes Tony Crocker (17 points) et Keith Hornsby (14) ont également été précieux, tout comme Tomer Ginat (13 points et 9 rebonds). Ce succès des locaux a également été collectif, car six des huit joueurs ont franchi la barre des 10 unités. Avec désormais cinq victoires en dix rencontres, Boulogne-Levallois affiche à nouveau un bilan à l'équilibre en Coupe d'Europe et se retrouve à la 6eme place du groupe A, à égalité avec Lietkabelis Panevezys et TT Ankara.