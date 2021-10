Eurocoupe (H/J1) : Longtemps devant au score, Boulogne-Levallois s'incline à Ankara

Le match a duré dix minutes de trop pour Boulogne-Levallois. A l’occasion de son premier match dans l’Eurocoupe, compétition dont le format a évolué depuis la victoire de Monaco en finale en avril dernier, les Franciliens ont craqué sur le parquet d’Ankara. Si les Turcs ont pris le meilleur départ, ils n’ont toutefois pas pu prendre plus de trois points d’avance. Pas distancés, les Metropolitans ont su revenir pour basculer en tête après un peu plus de six minutes de jeu. Toutefois, les joueurs de la capitale turque ont mieux fini ce premier quart-temps pour virer en tête avec deux longueurs d’avance. Mais les coéquipiers de Will Cummings (26 points) avaient de la ressource et ont entamé le deuxième quart-temps sur un 14-4 pour prendre un avantage de huit points. Si Ankara a serré le jeu pour revenir à deux longueurs, Boulogne-Levallois a retrouvé son vestiaire avec six d’avance.

Un dernier quart-temps terrible pour Boulogne-Levallois

Remobilisés par Burak Goren, les joueurs d’Ankara ont haussé le ton au retour sur leur parquet de l’Ankara Spor Salonu. Mais, s’ils sont revenus à deux points, les protégés de Vincent Collet ont su tenir pour conserver une marge supérieure à cinq longueurs. Mais la fin du troisième quart-temps a vu la dynamique s’inverser. Une tendance qui s’est confirmée dans les dix dernières minutes. Sous l’impulsion d’Alex Perez (18 points, 13 passes), Ankara a démarré le dernier quart-temps sur un 15-2 pour prendre une avance de douze points, la plus importante du match. Sonnés, les Metropolitans ont tenté de réagir et ça s’est matérialisé par un 8-0 pour immédiatement revenir à quatre petits points avec un peu plus de deux minutes encore à jouer. Mais c’était finalement trop tard. Les Turcs ont parfaitement maîtrisé la fin de match pour s’imposer de huit points (73-65) et prendre un bon départ dans cette longue phase de groupes d’Eurocoupe.



BASKET - EUROCOUPE (H) / GROUPE A

1ere journée

Mardi 19 octobre 2021

Ankara - Boulogne-Levallois : 73-65

19h30 : Hambourg - Partizan Belgrade

20h00 : Trente - Joventut Badalone



Mercredi 20 octobre 2021

18h30 : Lokomotiv Kuban Krasnodar - Andorre

20h15 : Wroclaw - Lietkabelis Panevezys