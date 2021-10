Eurocoupe (H/J1) : Débuts manqués pour Bourg-en-Bresse face au Reyer Venise

A l’image de Boulogne-Levallois ce mardi, le lancement de l’Eurocoupe n’a pas souri à Bourg-en-Bresse. Les joueurs de Laurent Legname, sans jamais avoir été totalement hors du coup, se sont inclinés sur leur parquet face au Reyer Venise. SI Rasheed Sulaimon (11 points, 5 rebonds) et Jacoray Williams (2 points) ont permis à la JL Bourg de prendre un bon départ en marquant les quatre premiers points du match, les joueurs de Venise ont immédiatement répondu par un 8-0 qui leur a permis de s’installer en tête. L’écart est monté jusqu’à neuf longueurs à quelques encablures de la fin du premier quart-temps avant d’atteindre la barre des dix points dès l’entame du deuxième. Grâce à un 8-1, les coéquipiers de Mitchell Watt (16 points, 12 rebonds) ont compté onze longueurs d’avance. Les Burgiens ne s’en sont pas laissés compter et ont réagi pour repasser sous les dix points de retard, atteignant la mi-temps à huit longueurs des joueurs de Venise.

Bourg-en-Bresse a tout tenté, en vain

Mais, au retour sur le parquet, les coéquipiers de Pierre Pelos (10 points, 5 rebonds) ont pris un véritable éclat. Un 11-2 pour le Reyer Venise a permis au club italien de prendre pas moins de seize points d’avance, l’écart le plus important dans cette rencontre. A l’orgueil, les Burgiens ont su revenir petit à petit pour ne compter que huit longueurs de retard à 24 secondes de la fin du troisième quart-temps. Mais un tir à trois points d’Austin Daye (13 points) a permis aux joueurs de Venise d’aborder les dix dernières minutes avec onze longueurs d’avance. Dos au mur, les joueurs de Laurent Legname ont tout donné et ont cru pouvoir inverser la tendance quand à six minutes du terme de la rencontre, ils sont revenus à six points. Toutefois, l’effort était sans doute trop grand pour la JL Bourg qui s’incline finalement de onze longueurs (62-73). Dans une phase de groupes à 18 matchs, ce premier revers n’est pas une catastrophe mais les Burgiens vont devoir vite se reprendre lors de leur duel face à Olimpija Ljubljana.



BASKET - EUROCOUPE (H) / GROUPE B

1ere journée

Mardi 19 octobre 2021

Valence - Promitheas Patras : 92-82

Gran Canaria - Olimpija Ljubljana : 77-79



Mercredi 20 octobre 2021

Bursaspor - Virtus Bologne : 83-101

Ulm - Buducnost Podgorica : 79-86

Bourg-en-Bresse - Reyer Venise : 62-73