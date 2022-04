Eurocoupe (H/Huitièmes) : Un nouveau quart pour Boulogne-Levallois

Quart de finaliste de l'Eurocoupe la saison dernière, Boulogne-Levallois remet ça cette année ! Les Metropolitans ont décroché leur qualification au détriment de Venise, dans ce huitième de finale qui se déroulait sur un match sec (un format assez particulier, sachant que la saison régulière, interminable, avait compté 16 matchs...) en s'imposant 87-66 à Levallois. Les hommes de Vincent Collet, qui avaient terminé troisièmes du groupe A (Venise 6eme du groupe B) n'ont pas beaucoup tremblé lors de ce match, qu'ils ont mené quasiment de bout de bout. Les Italiens ont certes mené les premières minutes, jusqu'à 11-13 (6eme), puis ils ont encaissé un 13-0 à cheval sur les deux premiers quarts et les Mets n'ont ensuite plus revu leurs adversaires. L'écart a grimpé jusqu'à +15 (34-19, 16eme) puis Boulogne-Levallois est rentré aux vestiaires en menant 40-30.

Et maintenant, Valence !

Les Vénitiens se sont pas parvenus à revenir en deuxième mi-temps, loin de là. Ils ont encaissé un 15-0 pour finir le troisième quart et l'écart a même été de +26 à 3'47 de la fin. Vincent Collet a pu faire tourner en prévisions des prochains matchs, et Keith Hornsby et Vince Hunter terminent tous les deux avec 14 points. Voilà donc les Mets une nouvelle fois en quarts, et le match se déroulera dès la semaine prochaine, sur le parquet de Valence, qui a éliminé Hambourg, et qui avait terminé deuxième du groupe B. Un gros défi pour les Franciliens, face à une équipe qui a gagné trois Eurocoupes depuis 2010 et qui disputait l'Euroligue ces deux dernières saisons.



Les marqueurs franciliens : Moulare (5), Cummings (12), Hornsby (14), Konaté (8), Halilovic (10), Sy (6), Hunter (14), Ginat (8), McRae (10)



EUROCOUPE (H) / HUITIEMES DE FINALE

Mardi 19 avril 2022

Cedevita Olimpija Ljubljana (SLO) - Turk Telekom Ankara (TUR) : 93-80

Joventut Badalone (ESP) - Ulm (ALL) : 73-79

MaraBanc Andorra (ESP) - Buducnost Podgorica (MON) : 74-64



Mercredi 20 avril 2022

Boulogne-Levallois (FRA) - Venise (ITA) : 87-66

Partizan Belgrade (SER) - Bursaspor (TUR) : 95-103 ap

Valence (ESP) - Hambourg (ALL) : 98-80

Virtus Bologne (ITA) - Lietkabelis (LIT) : 75-67

Gran Canaria (ESP) - Slask Wroclaw (POL) : 87-60



QUARTS DE FINALE

Mardi 26 ou mercredi 27 avril 2022

Virtus Bologne (ITA) - Ulm (ALL)

Valence (ESP) - Boulogne-Levallois (FRA)

Gran Canaria (ESP) - MaraBanc Andorra (ESP)

Cedevita Olimpija Ljubljana (SLO) - Bursaspor (TUR)