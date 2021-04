Eurocoupe (H/Finale) : Le match 1 entre Monaco et Kazan aura finalement lieu sur le Rocher

🗓🔄 En raison des restrictions nationales (quarantaine de 7j au retour de pays non UE), @UnicsBasket et @ASMonaco_Basket ont convenu d’un ajustement du calendrier des finales @EuroCup :

🏀 Monaco recevra le match 1 tandis que le 2e et le 3e match potentiel se joueront à Kazan 🇷🇺

— AS Monaco Basket (@ASMonaco_Basket) April 19, 2021

Un éventuel match d'appui pour le 2 mai

Les plans ont changé. L'AS Monaco Basket, qui va disputer la finale de l'Eurocoupe, accueillera finalement le match 1, prévu pour le mardi 27 avril prochain, dans sa salle Gaston-Médecin. La pandémie de coronavirus a entraîné de nombreuses restrictions sanitaires et cette solution permettrait de simplifier les choses.Ce déplacement en Russie aura finalement lieu le vendredi 30 avril prochain, à l'occasion de la finale retour de l'Eurocoupe. Cette décision concernant ce fameux changement, prise « en accord avec les deux clubs », a été officiellement annoncée, ce lundi, par l'Euroleague, qui organise justement cette épreuve.Quant au traditionnel match d'appui éventuel, il aura lieu également, et comme le match retour, du côté de Kazan en Russie, en cas de possible égalité de victoires entre les équipes, à l'issue de leurs deux premiers duels. Un match, s'il doit réellement avoir lieu, qui a été programmé pour le dimanche 2 mai prochain, alors qu'à l'origine, il était prévu pour le mercredi 5 mai prochain.C'est ainsi qu'un match aller disputé du côté de Kazan en Russie n'aurait ensuite pas permis la tenue d'un autre match, en l'occurrence la manche retour, seulement trois petits jours plus tard, au sein de la Principauté. Une autre hypothèse a également été envisagée, celle d'une délocalisation de ce fameux match aller. A ce sujet, l'Euroleague a finalement mis son veto.