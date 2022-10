Eurocoupe (H) : Paris réussit ses débuts !

Allman porte Paris

Les marqueurs parisiens :

Ce 11 octobre 2022 était à marquer d'une pierre blanche pour le Paris Basketball, qui disputait le tout premier match européen de son histoire ! Choisi pour jouer l'Eurocoupe même s'il a terminé 15eme de Betclic Elite la saison passée (la qualification en Eurocoupe ne se fait pas forcément sur des critères sportifs), le club de la capitale effectuait ses grands débuts ce mardi sur le parquet de Turk Telekom, l'équipe d'Ankara, 11eme du championnat turc après deux journées. Et Paris, toujours fanny en Betclic Elite après quatre journées, a réussi un gros coup en allant l'emporter 75-90 !Ankara, emmené notamment par l'ancien joueur NBA Jerian Grant et l'international français Axel Bouteille (16pts chacun), a réussi un départ canon, avec un 12-0 en cinq minutes, pour mener 21-10 à la fin du premier quart, puis compter jusqu'à quinze points d'avance à la 16eme (40-25). Mais les Turcs ont ensuite connu un gros passage à vide, et Paris a signé un 11-0 pour rentrer aux vestiaires en étant seulement mené 42-38.Les néophytes européens ont pris les commandes pour la première fois du match juste après la reprise (42-43), puis Ankara a réussi un 9-0 qui lui a permis de reprendre une petite avance (56-50). Mais Paris n'a rien lâché et a fini le quart à hauteur de son adversaire (59-59). Et alors qu'on aurait pu s'attendre à dix dernières minutes intenses et riches en suspense, cela n'a finalement pas été le cas.Auteur de 22 points, Kyle Allman a été le grand artisan de cette première victoire européenne de Paris, et il a été bien aidé par Amar Gegic (17pts). Voilà donc une bonne chose de faite pour entamer cette interminable phase de poules de l'Eurocoupe, qui verra chaque équipe disputer 18 matchs (8 équipes sur 10 dans chaque groupe seront qualifiées pour les huitièmes) avant de jouer chaque rencontre de la phase finale sur un match sec. La semaine prochaine, les Parisiens recevront l'Hapoel Tel Aviv pour tenter de rester invaincus sur la scène continentale.Allman (22), Wallace (14), Gegic (17), Kamagate (6), Diawara (2), Sleva (8), Simms (9), Toupane (12)