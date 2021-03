Eurocoupe (H) : Monaco trébuche d'entrée

Monaco a laissé passer sa chance



✖️ La #RocaTeam s’incline dans les toutes dernières secondes 🆚 @KKBuducnostVOLI 😤 Défaite 76-77 pour ce premier 1/4 d’@EuroCup 🏀

⚡️Il faudra gagner vendredi (18h) pour se qualifier en 1/2 👊 pic.twitter.com/hzKaUhPuLm

— AS Monaco Basket (@ASMonaco_Basket) March 23, 2021

BASKET - EUROCOUPE (H)

Quarts de finale - Mercredi 23 mars 2021

Monaco - Buducnost Podgorica : 76-77

20h00 :

Boulogne-Levallois

- Gran Canaria

Monaco mal parti., vendredi soir (18h00) pour les retrouvailles entre les deux équipes.Invaincu depuis le 26 janvier dernier toutes compétitions confondues (22 victoires sur ses 29 dernières rencontres), le leader de Jeep Elite avec à ce jour toujours une seule défaite uniquementUn dénouement d'autant plus cruel pour les joueurs de Zvezdan Mitrovic qu'ils avaient fait constamment la course en tête dans cette partie entamée par un panier de Damien Inglis, qui montrait ainsi la voie à son équipe. Portée notamment par un Dee Bost déchaîné, la Roca Team avait ainsi terminé le premier quart-temps avec 9 points d'avance (22-13).Malgré les efforts d'un Mathias Lessort toujours aussi tranchant, les Monégasques, bien que malmenés ensuite par Buducnost (24-16 pour les visiteurs dans le deuxième quart-temps), avaient malgré tout réussi à conserver leur avance pour regagner les vestiaires avec un point d'avance (38-37)., deux paniers longue distance coup sur coup de Rob Gray (18 points) permettant même à l'ASM de reprendre trois longueurs d'avance (54-51), puis cinq dès le début du dernier quart-temps. Ce quart de finale aller n'en restait pas moins toujours aussi serré, et Podgorica, pourtant mené à un moment de -6 de nouveau, revenait à un point dans le money time.qui aurait dû se dérouler au Monténégro à l'origine. Mais les restrictions de déplacement liées au Covid-19 en ont décidé autrement. A la Roca Team d'en profiter et de se hisser dans le dernier carré. Ce serait historique.