Les marqueurs monégasques :

BASKET - EUROCOUPE (H) / TOP 16

Groupe E - 3eme journée

Mardi 2 février 2021

Monaco

Mercredi 3 févier 2021



Nanterre

Classement du Groupe E



1- Monaco : 3 victoires, 1 défaite



3V-1D

Boulogne-Levallois rate le coche

Les marqueurs des Metropolitans :

Groupe F - 4eme journée

Boulogne-Levallois

Mercredi 3 févier 2021



Classement du Groupe F



1- Boulogne-Levallois 3 victoires-1 défaite



Battu 79-72 à Badalone la semaine dernière lors de la 3eme journée du Top 16, Monaco a pris une très belle revanche ce mardi à Gaston-Médecin, en s’imposant 97-82, ce qui lui permet de prendre la tête du groupe E, mais en plus d’avoir le panier-average favorable par rapport aux Catalans, l’autre gros morceau de la poule. Menés en début de match (7-14 à la 4eme), les Monégasques sont peu à peu rentrés dans leur match et ont fait jeu égal avec les Espagnols. Meilleurs au rebond (15 ballons captés à 9 en première mi-temps), ils ont fini par passer devant à la mi-temps (46-45).L’avance de l’ASM a grimpé jusqu’à +15 et Badalone n’a jamais été en mesure de revenir dans la partie. Monaco décroche donc sa troisième victoire en quatre matchs, grâce à son quatuor de feu. Rob Gray (23pts), Jaleel O’Brien (21pts, 3rbds), Dee Bost (17pts et 11pds, record en carrière) et Marcos Knight (16pts, 6rbds) ont été déterminants, et ils espèrent bien remettre ça et valider la qualification pour les quarts dans un mois contre Nanterre, à l’occasion de la 5eme journée.Bost (17), Demahis (3), Inglis (3), Knight (16), Ndoye (5), O'Brien (21), Lessort (9); Gray (23)- Joventut Badalone : 97-82Malaga -3- Nanterre : 1v-2D4- Malaga : 0V-3D>>> Les deux premiers se qualifient pour les quarts de finalePlus d'infos à venir...Stoll (3), Konaté (6), Michineau (11), Roos (3), Pinault (11), Goodwin (2), Brown (7), Chikoko (6), Ginat (8): 67-57Partizan Belgrade - Lokomotiv Kuban Krasnodar3- Partizan Belgrade 1V-2D4- Lokomotiv Kuban Krasnodar 1V-2D>>> Les deux premiers se qualifient pour les quarts de finale