Eurocoupe (H) : Monaco à une victoire de la finale

BASKET - EUROCOUPE (H) /

DEMI-FINALES

Match aller le 6 avril, match retour le 9 avril, match d’appui éventuel le 14 avril

Monaco n'est plus qu'à une victoire de la finale de l'Eurocoupe, la deuxième plus grande compétition européenne ! La Roca Team a battu Gran Canaria, tombeur de Boulogne-Levallois au tour précédent, en demi-finale aller, sur le score de 82-77, lors d'une rencontre que les Monégasques ont largement dominé, avant de trembler dans le money-time. Entre le leader de Jeep Elite et le onzième de Liga, le début de match a été très serré à Gaston-Médecin, avec un score de 20-21 à la fin du premier quart. Mais Monaco a signé un deuxième quart-temps parfait, remporté 24-5 ! L'avance des Monégasques a grimpé jusqu'à +18 à la 19eme minute, le plus gros écart de la partie. Mais les Espagnols ont retrouvé leurs esprits après la mi-temps, et ont quasiment rendu la monnaie de leur pièce aux joueurs du Rocher, avec un troisième quart remporté 20-10, qui leur a permis de revenir à -4 à la 26eme. Les débats se sont équilibrés ensuite, mais Monaco a toujours conservé entre six et treize points d'avance... jusqu'à la dernière minute.Puis c'est Matthew Costello, de nouveau longue distance, qui a remis Gran Canaria à-3 à 12 secondes de la fin (77-74).Heureusement, Dee Bost, Damien Inglis et Mathias Lessort n'ont pas tremblé aux lancers-francs, et Monaco s'est finalement imposé de cinq points. Un écart qui n'a pas d'importance, puisqu'il faudra gagner vendredi en Espagne, quel que soit le score, pour décrocher son billet pour la finale. Sinon, un match d'appui aura lieu le 14 avril sur le Rocher.. "Nous sommes à un match de notre objectif d'être en finale et d'avoir une chance de vraiment gagner quelque chose. Dans le troisième quart, ils sont revenus plus agressifs que nous, nous étions un peu indifférents dans la façon dont nous avons commencé, en défense et en attaque. C'est donc une leçon que nous devons garder le même rythme et jouer agressif à tout moment, peu importe l'écart", a réagi l'ancien joueur de Boulogne-Levallois. Rappelons que cette saison, les deux finalistes de l'Eurocoupe seront qualifiés pour la prochaine saison d'Euroligue si Valence joue les play-offs de l'Euroligue. Le club espagnol est actuellement dixième sur huitième, avec un seul match à disputer.Bost (11), Inglis (6), Knight (8), Ndoye (7), Yeguete (2), O'Brien (11), Lessort (12), Gray (25)- Gran Canaria : 82-77Virtus Bologne - Unics Kazan