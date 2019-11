Eurocoupe (H) : Limoges rate une occasion de se replacer

Dans le premier match de la septième journée d'Eurocoupe, Limoges avait une belle opportunité de se placer dans la course à la qualification pour le Top 16. Le CSP se déplaçait en Lituanie sur le parquet du Rytas Vilnius, dernier du groupe B. Un match qui s'est soldé par une défaite (92-78). Ce revers balte empêche aux partenaires d'Hugo Invernizzi de se hisser parmi les qualifiés virtuels. Mais tout n'est pas perdu. Les hommes d'Alfred Julbe ont réussi à préserver le point-average et se classera devant son adversaire du soir en cas d'égalité à la fin du premier tour. Et ce n'est pas anodin dans un groupe aussi serré. Mais le meilleur moyen de s'éviter de tels calculs aurait été de s'imposer à la Siemens Arena. Le problème, c'est que le pensionnaire de Jeep Elite n'a jamais été vraiment en position de le faire. Mené pendant tout le match, le CSP ne s'est accroché à son espoir de victoire qu'à la faveur d'un bon début de seconde période.

Un dernier quart-temps qui a fait mal à Limoges

Les partenaires d'un Semaj Christon en double-double ont enchaîné quelques belles séquences, mais ils n'ont jamais été en mesure de passer devant le Rytas qui avait pris les devants dès la première minute. Leur meilleure série, un 10-0, a eu lieu juste avant la pause quand l'écart était déjà de 13 points. Trop tard donc. Et même si le début de seconde période a été intéressant, il a été suffisant pour recoller au score mais jamais pour passer devant. L'équipe de Pako Cruz jouait trop juste pour Limoges. Le ballon a mieux tourné et surtout avec très peu de déchet : 24 passes décisives pour seulement quatre pertes de balles. Un rendement qui a su être préservé en fin de match. Même quand Limoges n'avait plus que trois points de retard à dix minutes de la fin et que la fatigue se faisait ressentir, le Rytas ne s'est jamais affolé pour réussir à conclure avec une victoire de 14 points.



Les marqueurs limougeauds : Crusol (0), Christon (17), Varanauskas (0), Invernizzi (12), Diagne (2), Conklin (13), Lang (0), Boutsiele (3), Brown (11), Sanford (20)