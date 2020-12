Eurocoupe (H) : Le derby des Principautés pour Monaco

Knight et Sy ont brillé

Le Top 16 est quasi-connu

Les marqueurs monégasques :

C'est un match sans aucun enjeu que Monaco et Andorre disputaient ce mardi, en match en retard de la 6eme journée d'Eurocoupe. Les deux équipes étaient d'ores et déjà assurées de disputer le Top 16 en 2021, Monaco finissant troisième du groupe C et Andorre quatrième. Mais la Roca Team souhaitait l'emporter pour accumuler de la confiance, et la mission a été accomplie, avec une victoire 66-64 au terme d'une rencontre extrêmement serrée et défensive.Si Andorre a mené pendant les premières minutes, Monaco est rapidement passé devant, comptant jusqu'à six points d'avance, pour atteindre la mi-temps sur le score de 30-25. Mais les Andorrans se sont bien repris au retour des vestiaires, et ont égalisé à 32-32 à la 22eme minute. Ils ont même pris trois points d'avance à la 29eme (40-43), mais Monaco est revenu immédiatement (43-43).Même si Andorre a fini le match sur un 5-1, Monaco avait pris suffisamment d'avance pour l'emporter. Dans cette rencontre où aucun joueur n'a joué plus de 25 minutes, Marcos Knight termine meilleur marqueur monégasque avec 16 points, alors que c'est le Français Bandja Sy qui termine meilleur marqueur d'Andorre, avec 16 points également.Avec les derniers matchs en retard qui se disputent ce mardi et mercredi, le tableau du Top 16 est déjà bien rempli. On sait déjà queLa rencontre entre les deux équipes aura lieu mercredi, et si Bourg s’impose de plus de sept points en Espagne, on retrouvera donc trois équipes françaises dans ce groupe E. Le groupe F sera quant à lui composé de Boulogne-Levallois, du Lokomotiv Kuban, de Trente et de Nis. Bourg, en cas de victoire de moins de sept points à Badalone, finira deuxième du groupe A et affrontera Gran Canaria, Mornar et Andorre dans le Top 16. En cas de défaite, les Burgiens finiront troisièmes et joueront Bologne, Ljubljana et Pogdorica.Bost (7), Choupas (12), Demahis (1), Inglis (2), Knight (16), Ndoye (3), Yeguete (7), Willis (11), O'Brien (2), Lessort (5)