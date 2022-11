Eurocoupe (H) : Deuxième défaite à domicile pour Paris

Paris a cédé en fin de match

Le parcours du Paris Basketball en Eurocoupe est paradoxal. Alors que les joueurs de Will Weaver sont intraitables loin de leurs bases, ils ne parviennent pas à trouver la solution pour s’imposer sur leur parquet de la Halle Carpentier. En effet, après l’Hapoel Tel Aviv, c’est Gran Canaria qui est venu s’imposer ce mercredi dans la Capitale à l’occasion de la quatrième journée de la phase de groupes. Une rencontre qui a très vite tourné au bras de fer avec deux équipes qui ont tour à tour pris les commandes au tableau d’affichage mais avec l’écart qui n’a jamais dépassé quatre longueurs tout au long des dix premières minutes. Grâce notamment à l’ancien joueur de Cholet, Chalon-sur-Saône, Strasbourg et l’ASVEL A.J. Slaughter (24 points), Gran Canaria a fait la course en tête tout au long du deuxième quart-temps. Toutefois, le club espagnol n’a pas été en mesure de s’envoler au tableau d’affichage, ne comptant que sept points d’avance au moment de rentrer aux vestiaires.Un ascendant que Gran Canaria a su conserver pendant les cinq premières minutes du troisième quart-temps, atteignant la barre des dix points d’avance pour la première fois du match. C’est alors que les Parisiens, sous l’impulsion de Kyle Allman (30 points, 5 rebonds, 8 passes), se sont rebellés et ont infligé un 12-2 à leurs adversaires pour recoller au score et même passer devant quelques instants avant d’encaisser deux tirs à trois points et d’entamer les dix dernières minutes avec un retard de trois longueurs. L’espoir d’un premier succès à domicile en Eurocoupe a alors animé les joueurs de Will Weaver mais ces derniers n’ont jamais pu distancer les Espagnols. Ces derniers ont terminé très fort la rencontre, A.J. Slaughter scellant la victoire de Gran Canaria sur un dernier tir primé au buzzer. Avec ce succès de huit points (81-89), le club espagnol remonte à la quatrième place du Groupe B. Le Paris Basketball, avec désormais un bilan à l’équilibre avec deux victoires pour deux défaites, descend à la septième position.