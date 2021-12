Eurocoupe (H) : Bourg retrouve le sourire

LIVE



🧨🧨🧨🧨



JL Bourg 95 🆚 @BsBasketbol 65



Ce fut un plan qui s’est déroulé sans accroc 🌟

Superbe victoire collective, avec tous les ingrédients d’une soirée mémorable 🤩#WeRedy pic.twitter.com/A89bM6cM6Y

— JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) December 7, 2021

Enfin un sourire sur les visages des joueurs de Bourg-en-Bresse après un match d'Eurocoupe ! La JL galère depuis le début de saison dans cette deuxième compétition dans la hiérarchie continentale, mais elle a décroché ce mardi sa deuxième victoire en six matchs, au détriment des Turcs de Bursaspor. Les Burgiens se sont largement imposés 95-65 et peuvent encore rêver de qualification, puisqu'il reste encore les deux tiers de la phase de poules à disputer, jusqu'au mois d'avril. Bourg-en-Bresse n'a tout simplement jamais été mené lors de cette rencontre. A la fin du premier quart, le trou était déjà fait, avec un score de 28-11, puis les hommes de Laurent Legname ont remporté le deuxième 26-15 et le troisième 24-18, ce qui fait que l'écart a grimpé jusqu'à +28 à la 28eme minute.

20 points pour Pelos

Dans le dernier quart, remporté 17-21 par les Turcs, Bursaspor est un peu revenu, mais jamais à moins de... 22 points, et il y a bien longtemps que l'affaire était entendue de toute façon. Dans ce match où pas moins de dix joueurs de Bourg-en-Bresse ont marqué 2 points ou plus, la palme revient à Pierre Pelos, auteur de 20 points, à 4 sur 7 à 3 points, et 7 rebonds. Il a bien été aidé par Calvin Harris Jr, qui finit avec 16 points et 6 passes, et Axel Julien, auteur de 16 points également. Grâce à cette victoire, la JL remonte à la huitième place du groupe B, mais il reste encore douze matchs à disputer pour tenter de rester dans ce Top 8 et rallier les huitièmes. Prochain match : chez les Allemands d'Ulm, cinquièmes, la semaine prochaine.

Les marqueurs burgiens :

Sulaimon (8), Chassang (11), Benitez (4), Courby (3), Harris Jr (16), Pelos (20), Williams (12), Roos (2), Falcoz (3), Julien (16)