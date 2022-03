Eurocoupe (H) : Boulogne-Levallois s'assure un huitième à domicile

Eliminé par Strasbourg en quarts de finale de la Coupe de France en fin de semaine dernière, Boulogne-Levallois a bien réagi en remportant un match d'une autre compétition, l'Eurocoupe. Les Metropolitans, troisièmes du groupe A et d'ores et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale (contre le sixième du groupe B, soit Bursaspor si la compétition s'arrêtait là), affrontaient Andorre, quatrième, lors de l'avant-dernière journée de la phase de poules. Et ils sont allés l'emporter 74-83 en Principauté. Les hommes de Vincent Collet ont débuté le match par un 0-6 mais le premier quart s'est finalement conclu sur le score de 16-16. Les Franciliens ont commencé à se détacher dans le deuxième quart, en comptant jusqu'à dix points d'avance (26-36), et finalement cinq à la mi-temps (35-40).

Un huitième de finale à domicile assuré

Boulogne-Levallois a encore augmenté son avance au retour des vestiaires, pour porter l'écart à +13 (47-60). Mais les Andorrans ont réussi à revenir petit à petit, et n'étaient plus menés que d'un point à 8'03 de la fin. Cependant, Boulogne-Levallois a bien maîtrisé la fin de match, et a enchaîné avec un 12-3 (64-74, 35eme) qui lui a permis d'être plus serein dans le money-time, et c'est finalement sur un écart de neuf points que s'est terminé ce match. Lahaou Konaté finit la rencontre avec 19 points et 6 rebonds et Jordan McRae avec 18 points. La semaine prochaine, les Metropolitans concluront leur phase de poules par la réception des Lituaniens de Lietkabelis (5eme). Ils peuvent encore terminer entre la deuxième et la quatrième place de la poule et joueront donc à domicile leur huitième de finale, qui se disputera sur un match sec le 19 ou le 20 avril.



Les marqueurs franciliens : Halilovic (7), Sy (9), Hunter (12), Ginat (2), Cummings (16), Konaté (19), McRae (18)