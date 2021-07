Eurocoupe (H) : Boulogne-Levallois et Bourg-en-Bresse sont fixés

Bourg devra se méfier de Bologne et Gran Canaria

Le groupe A

Boulogne Metropolitans 92

Le groupe B

Bourg-en-Bresse

C’est une Eurocoupe nouvelle version qui va se tenir en 2021-22 ! Alors que les précédentes éditions se déroulaient avec deux phases de poules puis des quarts de finale, il n’y aura, la saison prochaine, qu’une phase de poules avec deux groupes de dix équipes, puis une phase finale débutant au stade des huitièmes. Deux clubs français seront sur la ligne de départ pour tenter de succéder à Monaco, vainqueur de l’Eurocoupe en 2020, ce qui lui a offert un billet pour l’Euroligue : Bourg-en-Bresse et Boulogne-Levallois, tous deux éliminés en quarts de finale de Jeep Elite.Les deux gros morceaux seront Krasnodar et Badalone qui, comme Boulogne-Levallois, avaient atteint les quarts de finale de la compétition la saison passée.Le club de l'Ain, qui avait fait ses grands débuts européens en 2020-21 mais n'avait pas franchi le cap de la deuxième phase de poules, devra notamment se méfier de Pogdorica, quart de finaliste au printemps dernier, et surtout de Grand Canaria et Bologne, qui avaient atteint les demi-finales. Mais grâce à cette nouvelle formule, huit des dix équipes de chaque groupe se qualifieront pour les huitièmes de finale. Les deux clubs français semblent avoir les moyens de passer cet phase de poules.Morabanc Andorre (AND)Lokomotiv Krasnodar (RUS)Joventut Badalone (ESP)Partizan Belgrade (SER)Lietkabelis Panevzzys (LET)Aquila Basket Trente (ITA)Türk Telekom Ankara (TUR)Hambourg Towers (ALL)Slask Wroclaw (POL)Valence (ESP)Promitheas Patras (GRE)Gran Canaria (ESP)Buducnost Podgorica (MTN)Virtus Segrafedo Bologne (ITA)Cedevita Olimpia (SLO)Ulm (ALL)Bursaspor (TUR)Venise (ITA)