Eurocoupe (F/Tour Préliminaire) : La première manche pour Lattes-Montpellier

Lattes-Montpellier a fait un premier pas. Engagé dans le Tour Préliminaire de l’Eurocoupe féminine, le club héraultais est allé chercher une victoire nette sur le parquet du Plamen Pozega. Une rencontre durant laquelle les Gazelles ont progressivement creusé l’écart malgré une entame compliquée. En effet, si Dieyneba Niang (10 points, 8 rebonds) a ouvert le score pour le BLMA, c’est bien le club croate qui a fait la course en tête pendant pratiquement tout le premier quart-temps, bien aidé par Jelena Ivezic (23 points) et De’ja Marshall (9 points, 8 rebonds, 6 passes). Toutefois, un 7-0 en un peu moins d’une minute et demie avec Zelie Tissot (11 points, 5 passes) à la manœuvre a permis à Lattes-Montpellier de reprendre l’avantage au tableau d’affichage et d’atteindre la fin des dix premières minutes avec une marge de trois points. Un avantage que les Gazelles ont pu faire fructifier à l’occasion du deuxième quart-temps. Les joueuses de Valéry Demory ont profité de l’adresse à longue distance de Jade Marmillod (15 points, 10 rebonds) pour continuer leur marche en avant.

Lattes-Montpellier pourra voir venir

La barre des dix points d’écart a été atteinte avec un peu plus de trois minutes à jouer. Un dernier tir de Jelena Ivezic juste avant le retour aux vestiaires a permis au Plamen Pozega de ne compter que sept points de retard à la pause. Un bras de fer qui s’est poursuivi à la reprise, les Croates revenant à quatre longueurs après trois minutes de jeu. Les Gazelles ont alors répliqué pour s’envoler au score. Grâce notamment à Léa Djoko (9 points, 9 rebonds) et Merveille Lokoka (2 points, 5 rebonds), le BLMA a signé un 13-3 pour prendre quatorze longueurs d’avance en toute fin de troisième quart-temps. Le quatrième a débuté par un chassé-croisé mais Lattes-Montpellier a fini par faire céder le Plamen Pozega, qui a multiplié les pertes de balle et maladresses au tir. Un succès de quinze longueurs (53-68) qui permet aux Héraultaises d’avoir un beau matelas avant le match retour programmé dès la semaine prochaine. En cas de qualification, le BLMA rejoindra le Groupe K à l’occasion de la saison régulière, dans lequel l’ASVEL a déjà été versé à l’occasion du tirage au sort.