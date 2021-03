Eurocoupe (F/Quarts de finale) : Valence met fin au parcours de Villeneuve d'Ascq

Villeneuve d’Ascq a cru au hold-up

BASKET - EUROCOUPE (F) / QUARTS DE FINALE

Jeudi 18 mars 2021

Vendredi 19 mars 2021

DEMI-FINALES

Vendredi 9 avril 2021 (horaires et lieu à déterminer)

Les clubs français ont manqué leur première cartouche. Avant le match de Charleville-Mézières face à Fribourg ce vendredi, Villeneuve d’Ascq a manqué le coche sur le parquet de Valence, qui accueille la moitié des quarts de finale de la compétition. Les Espagnoles ont entamé la rencontre de manière très solide, n’encaissant que quatre points en un peu plus de sept minutes pour prendre neuf longueurs d’avance avant de baisser un peu de pied, voyant l’ESBVA revenir à six longueurs à l’issue des dix premières minutes. Toutefois, les solutions ont très vite manqué aux joueuses de Rachid Meziane, dont le compteur est resté bloqué à seize points pendant trois minutes et demie. Un laps de temps qui a permis aux Valenciennes, emmenées par Laura Gil et Bec Allen (20 points chacune), d’inscrire dix points supplémentaires pour prendre 18 points d’avance. Un écart qui sera de 19 longueurs au moment de retrouver les vestiaires.Alors que la barre des 20 points d’écart a été franchie d’entrée de troisième quart-temps, les coéquipières de Mousdandy Djaldi-Tabdi (19 points) et Sandra Ygueravide (16 points, 5 passes) se sont rebellées pour infliger à Valence un 17-5 dans la foulée et revenir dans le match. Ce n’est qu’avec un retard de sept points et une envie de bien faire que les Nordistes ont abordé les dix dernières minutes. Sur leur lancée, ces dernières sont revenues à un point avec six minutes à jouer dans ce quart de finale mais, si elles ont su un temps rester au contact, les joueuses de l’ESBVA ont fini par craquer. Les protégées de Ruben José Burgos leur ont infligé un 11-0 pour se détacher de manière irrémédiable dans cette rencontre. Avec seulement quatre points inscrit dans les cinq dernières minutes, Villeneuve d’Ascq n’a pas pu rivaliser et s’incline de quatorze longueurs (81-67) et quitte l’Eurocoupe. Valence, pour sa part, peut déjà se préparer à une demi-finale face à l’équipe qui sortira victorieuse du duel entre Charleville-Mézières et Fribourg, qui aura lieu à Sfantu Gheorghe, en Roumanie.- Elazig : 77-67- Sfantu Gheorghe : 78-64- Villeneuve d’Ascq : 81-67Fribourg - Charleville-MézièresVenise - SzekszardFribourg ou Charleville-Mézières - Valence