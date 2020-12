Eurocoupe (F/Qualifications) : Victoire nette pour Saint-Amand-les-Eaux

Il y aura bien cinq clubs français engagés dans la phase de groupes de l’Eurocoupe féminine. Alors que Landerneau, Villeneuve d’Ascq, Charleville-Mézières ainsi que La Roche-sur-Yon, ces deux équipes se retrouvant dans le Groupe F, avaient déjà leur billet en poche, Saint-Amand-les-Eaux est allé chercher sa place sur son parquet face à Winterthur. Face à la crise sanitaire, la FIBA Europe a modifié le format de la compétition et organisé les qualifications sur un seul match. Une rencontre que les joueuses du Hainaut ont démarré très fort avec un 10-0 d’entrée avant un 6-0 qui a permis aux coéquipières d’Iva Slonjsak (23 points, 7 rebonds) et de Jacinta Monroe (23 points) de conclure le premier quart-temps avec douze points d’avance. Mais les joueuses du club suisse n’avaient pas dit leur dernier mot et, après avoir encaissé un 8-9 et compter quinze points de retard, ont répondu avec un 10-0 qui leur a permis de revenir à sept points à la mi-temps.

Saint-Amand-les-Eaux rejoint un groupe relevé

Mais ce retour de flamme de la part des coéquipières de De’Andrea Givens (14 points), qui ont fait le déplacement à seulement huit joueuses, les protégées de Fabrice Fernandes ont pris un malin plaisir à l’éteindre. Un 11-0 dès l’entame du troisième quart-temps a remis les pendules à l’heure et mis les Amandinoises sur le chemin d’un large succès. Ne laissant Winterthur ne marquer que douze points en dix minutes, contre 26 unités ajouté à leur total, les Nordistes ont pu entamer les dix dernières minutes de jeu avec un matelas très confortable de 21 points d’avance. Un dernier quart-temps que les coéquipières de Jasmine Bailey (14 points, 11 passes) de faire mieux qu’assurer, comptant jusqu’à 33 points d’avance dans les dernières secondes. Saint-Amand-les-Eaux s’impose au final de 28 longueurs (85-57) et rejoint donc le Groupe H de l’Eurocoupe. Le club nordiste y retrouvera Valence, Braine et Wawre-Saint-Catherine.