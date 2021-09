Eurocoupe (F/Qualifications) : Charleville-Mézières bien parti

Les marqueuses ardennaises :

Quatrièmes de l'Eurocoupe la saison passée, Charleville-Mézières rêve de réussir un parcours similaire en 2021-2022, mais les Flammes sont obligées de passer par un barrage avant de disputer la phase de poules. Cela devrait s'avérer une formalité pour les Ardennaises, opposées aux Slovaques Piestanske Cajky. Elles sont en effet allées s'imposer 74-62 à l'extérieur ce mercredi, et auront donc une avance confortable avant le match retour dans huit jours. Les Slovaques ont tenu tête aux Ardennaises pendant un quart-temps (21-22), avant de lâcher peu à peu. Elles ont notamment encaissé un 25-12 dans le deuxième quart, et ne sont jamais parvenues à revenir dans le match (12-14 dans le troisième quart, 17-13 dans le dernier).Si elles se qualifient, les joueuses de Charleville-Mézières seront reversées dans le groupe H, avec Roche Vendée, Gernika et Bologne. Tarbes joue également ce mercredi son barrage, contre les Belges de Courtrai.Akhator (9), Bouderra (9), Fiebich (8), Milapie (8), Pouye (18), Berkhani (15), Mendy (7)