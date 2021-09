Eurocoupe (F/Qualifications) : Billet facilement composté pour Charleville-Mézières

✅ Un retour intense à l’Arena qui valide la qualification des Flammes pour 𝐋’𝐄𝐮𝐫𝐨𝐜𝐮𝐩 2021-2022 💥

Force & Courage à toute la délégation et plus particulièrement à la joueuse de Piestanske, sortie gravement sur blessure 🙏#PassionFlammes🔥 pic.twitter.com/BJbTp7GhXa

Les Flammes ont tout ravagé

Il y aura bien six clubs français en Eurocoupe féminine cette saison ! Au lendemain de la qualification de Tarbes, c’est Charleville-Mézières qui a validé son billet au terme d’un match retour parfaitement maîtrisé face à Piestanske Cajky. Abordant cette deuxième manche avec un avantage de douze points, les Flammes ont démarré piano, se retrouvant menées de quatre points en toute fin de premier quart-temps mais Lisa Berkani (6 points, 5 passes) et Christelle Diallo (14 points) ont mené la charge pour un 8-0 offrant quatre longueurs d’avance à Charleville-Mézières au terme du premier quart-temps. A partir de là, les joueuses de Romuals Yernaux ont déroulé jusqu’à la pause. Un 7-0 a permis aux Flammes d’atteindre les treize longueurs d’avance, avant une fin de deuxième quart-temps plus réussie pour les Slovaques, revenues à dix points.Ne voulant pas tenter le diable, les joueuses de Charleville-Mézières ont appuyé fort dès le retour sur leur parquet afin de distancer Piestanske Cajky. Evelyn Akhator (14 points) et Mam-Marie Sy-Diop (11 points, 5 rebonds) ont été au rendez-vous pour donner 20 points d’avance aux Flammes. Toutefois, le troisième quart-temps s’est terminé difficilement pour les Carolomacériennes, qui ont encaissé un 8-0. Toutefois, les coéquipières de Gabriela Andelova (10 points) n’ont pas pu poursuivre une éventuelle remontée dans une rencontre un temps interrompue pour la blessure d’une joueuse de Piestanske Cajky. Les Slovaques sont restées muettes pendant près de cinq minutes, permettant aux Flammes de signer un 17-0 pour se diriger tranquillement vers une victoire facile, avec une marge de 24 points (78-54). Un succès qui confirme celui du match aller (152-116 au cumul) et qui permet à Charleville-Mézières de rejoindre La Roche-sur-Yon dans le Groupe H de l’Eurocoupe féminine.