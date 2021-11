Eurocoupe (F/J5) : Victoire à Ruzomberok et première place validée pour l'ASVEL

BASKET - EUROCOUPE (F) / GROUPE J

5eme journée - Mercredi 24 novembre 2021

Classement du Groupe J

L’ASVEL accompagnera bien Bourges, La Roche-sur-Yon et Tarbes en 16emes de finale de l’Eurocoupe. En déplacement sur le parquet de Ruzomberok, les joueuses de Pierre Vincent sont allées chercher une quatrième victoire de suite sur la scène européenne, la neuvième toutes compétitions confondues. Il a toutefois fallu aux Rhodaniennes un quart-temps pour prendre la mesure d’un adversaire qui a lancé la rencontre avec le mors-aux-dents. Emmené par Adrienne Motley (13 points) et Miroslava Prazenicova (13 points), Ruzomberok a fait la course en tête durant les dix premières minutes, conclues avec une avance de cinq points. Un chiffre qui a marqué le deuxième quart-temps car le club slovaque n’a pas marqué plus de points en dix minutes. Après avoir vu leurs adversaires revenir à une longueur, les coéquipières d’Aleksandra Crvendakic (20 points, 5 rebonds) et Alexia Chartereau (15 points, 8 rebonds) les ont totalement asphyxiées. Pendant les quatre dernières minutes avant la mi-temps, Ruzomberok est devenu muet en attaque, permettant à l’ASVEL de rejoindre les vestiaires avec douze points d’avance. Le troisième quart-temps a été du même tonneau avec seulement neuf points encaissés mais un écart qui n’a guère enflé. Les dix dernières minutes ont permis aux Rhodaniennes de contrôler pour aller chercher une victoire de 17 points (60-77) qui leur permet de consolider définitivement leur première place, s’assurant ainsi de continuer l’aventure en Eurocoupe.Ruzomberok -: 60-77Estudiantes Madrid - LiègeRuzomberok 8Estudiantes Madrid 6Liège 4