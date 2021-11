Eurocoupe (F/J4) : La Roche-sur-Yon s'impose à Charleville-Mézières, Bourges, Villeneuve d’Ascq, l’ASVEL et Tarbes assurent

Groupe G : Bourges continue son cavalier seul

Quatrième match et quatrième victoire pour Bourges en Eurocoupe. Les Tango n’ont fait qu’une bouchée de Ciudad de La Laguna, le club de Tenerife qui a connu à cette occasion une troisième défaite sur la scène européenne. Une rencontre que les coéquipières d’Iliana Rupert (21 points, 7 rebonds) ont parfaitement démarré, menant de 17 points dès la fin du premier quart-temps. Un avantage que les Berruyères ont continué à faire fructifier dans les dix minutes menant à la mi-temps, atteinte avec une marge de 24 unités. La deuxième moitié de la rencontre a vu les Tango gérer leur avantage sans forcer leur talent face à une équipe dépassée et qui s’est reposée sur Kaela Davis (20 points, 8 rebonds) pour exister. Au final, c’est une victoire de 35 points pour Bourges (91-56), qui caracole en tête de son groupe et s'assure de participer aux play-offs.



BASKET - EUROCOUPE (F) / GROUPE G

4eme journée - Mercredi 3 novembre 2021

Bourges - Ciudad de La Laguna : 91-56

Sassari - Fribourg : 81-74



Classement du Groupe G

1- Bourges 8 points

2- Fribourg 6

3- Ciudad de La Laguna 5

4- Sassari 5

Groupe H : La Roche-sur-Yon reste invaincu aux dépens de Charleville-Mézières

La Roche-sur-Yon également reçu quatre sur quatre en Eurocoupe ! Les Vendéennes ont maintenu leur bilan parfait sur la scène européenne à l’occasion d’un périlleux déplacement sur le parquet de Charleville-Mézières. Les Flammes ont pris le meilleur départ mais sans jamais prendre plus de huit longueurs d’avance dans le premier quart-temps. Malgré tous leurs efforts, les coéquipières de Magali Mendy (14 points) n’ont jamais pu distancer leurs adversaires avant la pause, l’écart fluctuant entre un et six points durant l’essentiel du deuxième quart-temps. La bascule a eu lieu au milieu de la troisième période avec un 13-3 qui a permis à Tiffany Clarke (22 points, 7 rebonds) et ses coéquipières de passer devant. Malgré un 10-0 encaissé dans les dix dernières minutes qui a permis à Charleville-Mézières de revenir à seulement un point avec dix secondes à jouer, Ana Suarez a assuré le succès de La Roche-sur-Yon (69-72), qui garde la main dans ce Groupe H avec une place en play-offs désormais assurée.



BASKET - EUROCOUPE (F) / GROUPE H

4eme journée - Mercredi 3 novembre 2021

Charleville-Mézières - La Roche-sur-Yon : 69-72

Gernika - Virtus Bologne : 62-67



Classement du Groupe H

1- La Roche-sur-Yon 8 points

2- Gernika 6

3- Charleville-Mézières 5

4- Virtus Bologne 5

Groupe J : L’ASVELn’a pas tremblé face aux Estudiantes Madrid

L’ASVEL avait une revanche à prendre et n’a pas manqué le coche ! Battues par les Estudiantes Madrid pour leur entrée en lice dans l’Eurocoupe, les protégées de Pierre Vincent ont infligé une claque aux joueuses de la capitale espagnole qui a mis du temps à se préciser. En effet, les coéquipières de Leslie Knight (11 points) ont fait de la résistance pendant les deux premiers quart-temps, au terme desquels les Rhodaniennes ne comptaient que trois longueurs d’avance. C’est au retour des vestiaires qu’Alexia Chartereau (18 points) et ses coéquipières ont haussé le ton. Intransigeantes en défense avec seulement six points concédés dans le troisième quart-temps, les joueuses de l’ASVEL ont laissé sur place leurs adversaires, comptant pas moins de 21 points d’avance à l’orée du dernier quart-temps. Dix dernières minutes tout en contrôle pour l’ASVEL qui s’impose de 21 longueurs (72-51) et prend la main dans ce Groupe J.



BASKET - EUROCOUPE (F) / GROUPE J

4eme journée - Mercredi 3 novembre 2021

Liège - Ruzomberok : 55-80

ASVEL - Estudiantes Madrid : 72-51



Classement du Groupe J

1- ASVEL 7 points

2- Ruzomberok 7

3- Estudiantes Madrid 6

4- Liège 4

Groupe L : Tarbes et Villeneuve d’Ascq ne se lâchent pas

Dans le Groupe L de l’Eurocoupe, c’est un duel à distance auquel Tarbes et Villeneuve d’Ascq se livrent après le succès des joueuses de Bigorre sur les Nordistes. Mais les Tarbaises n’ont pas craqué lors de la réception de Brno. Si l’entame de match a été compliqué avec les Tchèques qui n’ont rien lâché sous l’impulsion de Rebecca Akl (10 points), la donne a progressivement changé. Après avoir conclu le premier quart-temps avec sept points d’avance, Tarbes a petit-à-petit distancé Brno, grâce notamment à Ana Tadic (23 points, 13 rebonds). Avec un matelas de 17 points avec dix minutes encore à jouer, les joueuses de Bigorre ont parfaitement géré la fin de match pour s’imposer sur le même écart (73-56). Dans le même temps, Villeneuve d’Ascq s’est littéralement promené face à Haukar. Si les Islandaises ont fait illusion durant la première mi-temps, les coéquipières de Lovisa Henningsdottir (9 points) ont sombré dans la deuxième. Ne marquant que huit points en 20 minutes, Haukar a vu Villeneuve d’Ascq s’envoler pour marquer quasiment trois fois plus de points. Les coéquipières de Carolie Heriaud (19 points, 6 rebonds) se sont montrées sérieuses pour aller chercher une victoire avec un écart de 49 points (82-33) et rester au contact de Tarbes, qui a déjà son billet pour les play-offs en poche.



BASKET - EUROCOUPE (F) / GROUPE L

4eme journée - Mercredi 3 novembre 2021

Tarbes - Brno : 73-46

Villeneuve d’Ascq - Haukar : 82-33



Classement du Groupe L

1- Tarbes 8 points

2- Villeneuve d’Ascq 7

3- Brno 5

4- Haukar 4