Eurocoupe (F/J2) : Six clubs tricolore en lice, six victoires

Bourges est bien à l’aise dans le Groupe G de l’Eurocoupe féminine. Après avoir arraché la victoire sur Ciudad de La Laguna en ouverture de la saison, les Tango se sont baladées à l’occasion de la réception de Fribourg. Toutefois, les Berruyères ont dû attendre le deuxième quart-temps pour se détacher. En effet, les coéquipières de Marielle Giroud (15 points, 5 rebonds) ont mieux fini le premier pour prendre trois points d’avance… avant de n’en marquer que sept dans les dix minutes menant à la mi-temps et seulement neuf dans le troisième quart-temps. Une inefficacité offensive qui a offert à Iliana Rupert (21 points) et Bourges l’occasion de creuser un gouffre au score. A l’entame du dernier quart-temps, les Berruyères comptaient 42 points d’avance. C’est au final avec une marge de 53 points que les Tango s’imposent (102-49) pour rester invaincues.



BASKET - EUROCOUPE (F) / GROUPE G

2eme journée

Mercredi 20 octobre 2021

Bourges - Fribourg : 102-49



Jeudi 21 octobre 2021

20h30 : Sassari - Ciudad de La Laguna



Classement du Groupe G

1- Bourges 4 points

2- Fribourg 3

3- Ciudad de La Laguna 1

4- Sassari 1

La Roche-sur-Yon solide, Charleville-Mézières réagit

Le Groupe H, quant à lui, est dominé par les clubs français. Après avoir dominé Charleville-Mézières en ouverture, La Roche-sur-Yon a profité de son déplacement à Gernika pour poursuivre sa série. Les coéquipières d’Ornella Bankole (29 points, 7 rebonds) ont immédiatement mis au pas les Espagnoles, menées de douze points après le premier quart-temps. Mais, après avoir poussé jusqu’à 20 longueurs, les Vendéennes ont connu un trou d’air permettant à Gernika de repasser sous les dix points de retard… avant de prendre un nouvel éclat et de retrouver son vestiaire à 21 longueurs. Toutefois, le retour des Espagnoles a été plus sérieux au retour sur le parquet avec une avance réduite à dix points avec dix minutes encore à jouer. Appliquées, les joueuses de La Roche-sur-Yon ont assuré pour s’imposer de douze longueurs (78-90) et conserver la première place devant Charleville-Mézières. En effet, les Flammes ont mis une claque à la Virtus Bologne. Si les deux premiers quart-temps ont été équilibrés, les deux équipes retrouvant leurs vestiaires à égalité au score, la donne a changé en fin de troisième quart-temps. Les coéquipières d’Evelyn Akhator (22 points, 16 rebonds) ont infligé un 18-2 aux Italiennes pour se détacher puis s’envoler dans un dernier quart-temps à sens unique. Charleville-Mézières signe son premier succès avec une marge de 38 points (84-46).



BASKET - EUROCOUPE (F) / GROUPE H

2eme journée - Mercredi 20 octobre 2021

Gernika - La Roche-sur-Yon : 78-90

Charleville-Mézières - Virtus Bologne : 84-46



Classement du Groupe H

1- La Roche-sur-Yon 4 points

2- Charleville-Mézières 3

3- Gernika 3

4- Virtus Bologne 2

L’ASVEL relève la tête

Après son revers sur le parquet des Estudiantes Madrid, l’ASVEL se devait de réagir face à Ruzomberok. Et les joueuses de Pierre Vincent ont atteint leur objectif. Après dix premières minutes hésitantes, les Rhodaniennes ont trouvé la bonne carburation en fin de deuxième quart-temps, conclu avec un 21-0 pour compter 18 longueurs d’avance au retour aux vestiaires. Les coéquipières d’Aleksandra Crvendakic (13 points, 6 rebonds) et Alexia Chartereau (13 points, 6 rebonds) ont capitalisé sur cette fin de première mi-temps parfaite pour d’abord maintenir Ruzomberok autour des 20 points d’avance puis pour se rapprocher de la barre des 30 longueurs. Une étape franchie au début du dernier quart-temps grâce à un 10-0 qui a permis à l’ASVEL d’atteindre l’écart maximal de 35 longueurs. A l’issue des 40 minutes, les Rhodaniennes s’imposent de 31 points (81-50) et s’installent à la deuxième place du Groupe J derrière les Madrilènes.



BASKET - EUROCOUPE (F) / GROUPE J

2eme journée - Mercredi 20 octobre 2021

ASVEL - Ruzomberok : 81-50

Liège - Estudiantes Madrid : 55-66



Classement du Groupe J

1- Estudiantes Madrid 4 points

2- ASVEL 3

3- Ruzomberok 3

4- Liège 2

Villeneuve d’Ascq et Tarbes caracolent en tête

Dans le Groupe L, Villeneuve d’Ascq et Tarbes sont à la fête. Opposées à Brno, les Nordistes se sont offert une promenade de santé pour aller chercher une deuxième victoire en deux journées. Après un premier quart-temps défensif, les Nordistes ont pris la mesure de leurs adversaires pour atteindre la mi-temps avec une avance de quinze points. Un écart que les coéquipières de Kariata Diaby (18 points, 5 rebonds) ont continué de faire fructifier dans le troisième quart-temps mais sans dépasser les 30 points d’avance. La fin de match à sens unique a permis à Villeneuve d’Ascq d’aller chercher un net succès (82-42) qui leur permet de garder la tête du groupe à égalité avec Tarbes. Face à Haukar, les joueuses de Bigorre ont également conservé leur invincibilité mais avec plus de difficulté. En effet, après dix premières minutes rondement menées et une avance de dix points, les coéquipières de Clémentine Samson (25 points, 6 passes) ont baissé de pied pour laisser leurs adversaires revenir à trois points à la pause. Toutefois, les quatorze longueurs d’avance prises à l’issue du troisième quart-temps ont su être conservées dans les dix dernières minutes. Tarbes enchaîne un deuxième succès en s’imposant de treize points (66-53). La première place du groupe se décidera grandement lors des deux duels franco-français qui s’annoncent.



BASKET - EUROCOUPE (F) / GROUPE L

2eme journée - Mercredi 20 octobre 2021

Villeneuve d’Ascq - Brno : 82-42

Tarbes - Haukar : 66-53



Classement du Groupe L

1- Villeneuve d’Ascq 4 points

2- Tarbes 4

3- Brno 2

4- Haukar 2