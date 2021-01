Eurocoupe (F/J1) : Les Flammes Carolo disposent aisément des Espagnoles de La Laguna

✅ Les Flammes rentrent parfaitement dans la compétition et s'imposent 77 à 59 face à Ténérife 👊#PassionFlammes🔥 #EurocupWomen pic.twitter.com/ykWVhJPKNx

— Flammes Carolo (@FlammesCarolo) January 19, 2021

Bouderra termine meilleure marqueuse de la rencontre

Coup d'envoi de cette édition 2021 de l'Eurocoupe de basket féminin. Une édition forcément particulière, en raison de la pandémie de coronavirus, qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde. Par conséquent, la compétition européenne a ainsi mis en place, comme c'est désormais le cas dans une majorité de sports à travers le monde, des bulles sanitaires.Et c'est justement au sein de celle-ci que le club français des Flammes Carolo a parfaitement entamé son tournoi. En effet, ce mardi, les Françaises ont aisément disposé des Espagnoles de La Laguna (59-77), du côté du Pabellon Municipal Fuente de San Luis. Durant cette rencontre, hormis le troisième quart-temps (14-12), Charleville-Mézières a triomphé dans les trois autres périodes (19-26, 9-14, 17-25). Le club basé dans le département des Ardennes a pu s'appuyer sur trois joueuses en particulier, pour construire son succès final.En effet, il s'agit de la meneuse française Amel Bouderra, qui termine meilleure marqueuse de son équipe mais également de la rencontre, avec un bilan final de 16 points, 2 rebonds et 6 passes décisives. Derrière, deux de ses coéquipières ont également dépassé la barre des dix points. Il s'agit de la meneuse américaine Yvonne Turner, avec 15 points, 5 rebonds et 2 passes décisives, ainsi que de sa compatriote, l'arrière française Tima Pouye, qui termine avec 10 points, 3 rebonds et 2 passes décisives.La formation tricolore n'a eu de cesse d'accentuer son avance, tout au long de la partie, avec un écart qui est monté jusqu'à +11 dans le premier quart-temps (15-26), +14 dans le deuxième (26-40), +12 dans le troisième (34-46, 36-48, 38-50, 40-52) puis +20 en toute fin du quatrième et dernier (57-77). Au classement du groupe F, les Flammes s'emparent évidemment de la tête.